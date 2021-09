Húsz éve omlottak össze a World Trade Center ikertornyai - Egykor a világ legmagasabb épületei voltak

Ma húsz éve, hogy a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyai terrortámadás következtében megsemmisültek. Ennek évfordulóján az egykori épületet építészeti szempontból mutatjuk be, a DeZeen gyűjtése alapján pedig megnézzük, hogy milyen helyet foglalt el New York és a világ legmagasabb épületeinek történetében.