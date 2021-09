Bemutatkoznak Budapest legújabb ingatlanos projektjei

Nemcsak ingatlanpiaci előadásokkal és kerekasztal-beszélgetéssel készülünk a holnapi Property Investment Forumon, hanem a legújabb budapesti projektek is bemutatkoznak egy-egy villámprezentáció keretében. Az összesen 8 beruházás az ingatlanpiac különböző szegmenseit képviselik, új irodaházakat, hotel-, és lakóprojektet, illetve multifunkciós épületet is bemutatnak a fejlesztők. Ezekre a konferencia közönsége fog szavazni, a bemutatott projektek ugyanis az „Év koncepciója” díj jelöltjei is egyben.