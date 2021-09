Egyedülálló a magyar ingatlanpiac, ami lehetőség, de kihívás is egyben

Egyedülálló a magyar piac? Hogyan befolyásolja a pandémia hosszú távon az eszközosztályokat? Melyik piacban hisznek a leginkább? - kérdezte a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit a moderátor, Ódor Dániel, a Taylor Wessing Partnere.

Aurelia Luca, EVP Operations Hungary and Romania, Skanska Commercial Development Europe elmondta, hogy a magyar piac jól reagált a Covid krízisre, a jövőt illetően pedig hozzátette, hogy mind a magyar, mind a román ingatlanpiac emelkedés előtt áll. Ahhoz, hogy a bérlakásszektor ki tudjon a hazai piacon épülni, meg kell találni az egyensúlyt a szabályozások, a bérlők és bérbeadók között. A befektetők olyan szerződés mellett jönnek csak a piacra, ami biztonságos számukra, a bérlők pedig olyan helyet keresnek, ahonnan nem fogják őket kirakni fél év múlva. Az irodapiacon a legnépszerűbb kifejezés most a rugalmasság, ami nemcsak a szerződésekre, hanem a bérelt területekre és a környezetre is kiterjed. A közös munkát támogató terek aránya egyértelműen nagyobb hangsúlyt kapott, amikor viszont az egyéni projekteken dolgoznak a munkavállalók, akkor az otthoni környezetet választják. A retail komponens is egyre fontosabb az irodaprojekteknél.

Rudolf Riedl MRICS, Managing Director, SÜBA Hungary Kft. a bérlakásszektor kiépüléséhez szükséges tényezők kapcsán elmondta, hogy a magyar piacot egyfelől a történelmi múltja miatt a magas tulajdonlási arány jellemzi, másrészt a bérlőket védő törvények sem segítik a befektetők érkezését, hiszen nem kapnak garanciát arra, hogy a bérlőnek ki kelljen költöznie, ha nem fizeti a bérleti díjat. A lakásvásárlás sokak számára jó befektetési lehetőség, ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan életszakaszok, amikor a bérlés sokkal nagyobb teret, rugalmasságot enged, mint egy saját tulajdon. Az új tendenciák kapcsán arról számolt be a szakértő, hogy főként Ausztriában azt látják, hogy az emberek elhagyják a nagyvárost, és nagyobb, zöldebb környezetbe vágynak. Végül hozzátette, hogy hisz az irodapiac további stabilitásában.

Huw Roberts, vezérigazgató, GRAPHISOFT hangsúlyozta, hogy mind tervezési, mind kivitelezési és üzemeltetési oldalon is a digitalizáció az, amiből a legtöbb előnyt kinyerhetik az épületek tulajdonosai, üzemeltetői. Ez az globális piacra igaz, ugyanakkor Közép-, és Kelet-Európának megvan a lehetősége, hogy ebben most még nagyobb ugrást érjen el. Az irodapiac kapcsán elmondta, hogy a körülmények egyértelműen megváltoztak, csakúgy, mint a munkavégzés módja, ami nemcsak a home office-t jelenti, hanem azt is, hogy az irodai környezet lett a közös munka tere. A fenntarthatóságról a szakértő elmondta, hogy ez a tervezési és az üzemeltetési oldalon is fontos kérdést feszeget egy épület esetében, kritikus például, hogy milyen anyagokat terveznek, és építenek be az ingatlanokba és azokat milyen messziről kell odaszállítani az építkezésre. Végül, a felhívta a figyelmet az egyes szakterrületek közötti tudás-, és tapasztalatmegosztás fontosságára, az információáramlásra, ami elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, valamint a.

Robert Snow, GTC Group igazgatótanács tagja, GTC Hungary elnöke az irodapiacról elmondta, hogy nem egyértelmű, hogy milyen változások lesznek még a következő 2-3 évben, de az egyértelmű, hogy "bérlőbarát" stratégiát kell folytatni. Fontos, hogy az irodaháztulajdonosok, bérbeadók meghallgassák az ügyfeleiket, és odafigyeljenek arra, hogy jól érezzék magukat a bérlők. Az üresedés valamelyest emelkedett, de ennek ellénére a jövőben is rendben lesz az irodapiac. A zöldkötvény-kibocsátásról a szakértő elmondta, hogy ez egy remek lehetőség, a GTC is többször élt már vele. Kiemelte azt is, hogy a jövő eszközei, a környezetbarát ingatlanok lesznek.

Pascal Steens, General Manager (Partner), Nhood Hungary elmondta, hogy alapvető eltérések láthatóak más országok és a magyar piac között, illetve kiemelte, hogy az építkezéseknél különösen nehéz kezelni most a gyorsan növő anyagárakból adódó költségeket. A bérlakásszektorról elmondta, hogy a helyettesítő termékek elérhetősége fontos kérdés, jelenleg a bankoktól a családok olcsó hiteleket vehetnek fel, ami szintén a magas tulajdonlási struktúra felé hat. A jövőre nézve a szakértő nem feltétlenül az önmagában álló retail egységekben, hanem az olyan területekben hisz, ahol több funkció geyben lehet jelen. A 15 perces városkoncepcióban lehet a jövő, vagyis, hogy minden fontos szolgáltatás elérhető legyen 15 percen belül bárki számára.

Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG szerint az irodapiac jövőjét illetően többek között fontos kérdés, hogy milyen gyakran kell majd az irodában lenni, hogyan szeretnénk ezt követően a munkatársakkal találkozni. Az ESG szempontrendszerről elmondta, hogy a banki területen ugyan egy idén bevezetett szabályozással indult, de már mind a bérlők, a bankok, a befektetők számára is hangsúlyos. Kiemelte, hogy ez egy trend lesz, amely minden iparágat végül elér. A szakértő a logisztikai ingatlanok piacán erős emelkedést vár, de az irodapiacnak és a retail szegmensnek is megvan szerinte a létjogosultsága a jövőben.

