Infláció, szuperciklus, zöldpénzek, örökké tartó kockázatok. Csak néhány apróság azok közül, amik komoly hatással lehetnek makro oldalon a hazai és a nemzetközi ingatlanpiacra. Hogyan erősítik vagy esetleg oltják ki ezek a hatások egymást? Milyen gazdasági folyamatok hatnak leginkább a hazai fejlesztésekre és befektésekre? A Property Investment Forum 2021 konferencia Makrogazdasági kitekintő beszélgetésében ezeket vitatták meg a szakértők.

Első témaként az inflációról kell beszélni, ami mostanra nemzetközi szinten is felerősödött. Vajon mi lesz nagyobb jövőre az infláció vagy a gazdasági növekedés? – tette fel a kérdést Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio) vezérigazgatója. Ezt követően a GDP, a kamatemelés és az aktuális kockázatok kérdéseiről beszéltek a szakértők.

Infláció vs. gazdasági növekedés

„Egy egészen más közgazdasági mixet látunk most, mint a pénzügyi válság alatt. Akkor végül nem lett infláció, a mostani hirtelen jött sokkhatás azonban nemcsak a keresleti, hanem a kínálati oldalt is sértette. A kínálati oldal is korlátos, amit, ha nem jól kezel a gazdaságpolitika, az inflációhoz vezet. A gazdaságpolitikának nagyon résen kell lenni,

a jegybank egyetlen eszköze az infláció letörésére az árfolyam erősítése lenne, de ebben legfeljebb félsikerek vannak.

A forint nem tud érdemben erősödni, így fontos kérdés lesz, hogy a jegybank ezzel kapcsolatosan milyen döntéseket fog hozni.” – mondta el Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

„Az infláció egy szükséges rossz ahhoz, hogy gyorsan helyreálljon a gazdaság. A régiós országokban ugyanez most a helyzet, de ez nem probléma addig, amíg egy átmeneti folyamatot jelent. Mindenki azon küzd most, hogy ez átmeneti maradjon. Magyarországon az importált infláció nagyon erős, de a zavarok helyreállása segíteni fog a lefelé tartó inflációban. A feszes munkaerőpiacot is meg kell említeni, ennek ellenére 2023-ban visszatérhet az infláció a korábbi szintekre. A monetáris után a fiskális politikának is el kell kezdődnie, ezek együtt inflációleszorító hatásúak lesznek, de

másfél évig még 4 százalék feletti inflációra számíthatunk.

A második negyedéves GDP magas volt ugyan, de ez még nem egy éves érték, ebből korai messzemenő következtetéseket levonni. Majd akkor tervezhetünk, ha az idei GDP valóban a 2019-es érték felett lesz. A költségvetési hiány terén most minden ország csúszik le.” – tette hozzá Nagy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Miniszterelnöki gazdaságpolitikai főtanácsadója.

Papírforma szerint a növekedés 5 százalék feletti lehet idén, az infláció ennél alacsonyabb, talán 4 százalék alá is bemehet,

de továbbra is vannak globális kockázatok. Az ellátási láncokban lehetnek még problémák, a covid is velünk van még, ez mind változásokhoz vezet, ami áremelkedést okoz. Ugyanígy az energiaárak emelkedése is ebbe az irányba mutat. Nem felejthetjük el, hogy jövőre lesz egy választás, de valóban akkor lehet komolyabb döntéseket hozni, ha meglesz a 2019-es GDP-szint. Véleményem szerint 2023-ra jöhet érzékelhető javulás." - hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központ igazgatója.

Kamatemelés?

Tardos Gergely szerint egyelőre nincs tartósan elszálló költségvetési hiány, lehetne ugyan szigorítani, de ez még nem életbevágó kérdés. A régióban azon országokban, ahol kevesebbet gyengült az árfolyam az inflációs probléma is kisebb, például Szerbiában.

Nagy Márton hozzátette, hogy a jegybanknak a hitelességét meg kell őriznie, így szükség esetén lépnie kell. A kamatemelés hatása erős, a hitelcsatorna sokkal gyengébb, mint valaha. Az árfolyamerősítéssel valóban lehet inflációt csökkenteni, de ez azt jelentené, hogy az importált inflációt próbáljuk a határon megállítani. A jegybanknak a mérlegét kell átgondolni, a monetáris politikai fordulathoz egy mérlegfordulat is kell. A mai likviditásbőséget ki kell szívni a rendszerből, hogy a kamatemelésnek valóban érezhető hatása legyen. Az árstabilitás nem a kormány, hanem a jegybank felelőssége. A helyreállítási alap miatt és a kohéziós pénzek elmaradása miatt is szükség volt a mostani előfinanszírozásra, ennek ellenére az államadósság csökkentése továbbra is kiemelt cél.

Madár István kiemete, hogy a nagyközönség számára akkor hiteles a jegybank, ha látja is, hogy csinál valamit, de facto is szigorít. Az, hogy az inflációra hat az árfolyam ténykérdés, a jegybank céljait egy erősödő árfolyam hitelesítené.

Forrás: Portfolio

Mi sodorhatja el a terveket? Mi a legnagyobb kockázat?

"Ha a mostani típusú válságnak vége lesz, az nagyon erős helyreállítási mechanizmusokat indít el. Noha már jobban tudunk úgy védekezni, hogy az ne sértse annyira a munkavállalókat, a járvány még okozhat ellátási problémákat. Azt is látni kell azonban, hogy

látványossá vált az eladósodottság, Magyarországon például újra a 2010-es szinteken vagyunk.

Ez nem általánosságban, hanem egyes szereplőknél jelenthet problémát, amire nemzetközi szinten a kínai ingatlanszektor a legfrissebb példa. Ez összességében bárhol okozhat adósságkrízis-tüneteket akkor, ha elfogy a refinanszírozási lehetőség." - tette hozzá Madár István.

"A bér és alapanyagoldalról van egy nagyon erős költségnyomás, amit a cégeknek hatékonyságnöveléssel ki kell gazdálkodniuk. Kérdés, hogy ezt meg tudják-e tenni. A külső problémák sorrendben elsőként Latin-Amerikában, majd Törökországban és Ukrajnában, utána a mediterrán országokban jelentkezhetnek.

A mediterrán országok gazdasági növekedése nem teszi lehetővé, hogy kinőjék az adósságukat,

így ez a probléma az eurózónában is érezhető lesz, uniós szintű problémákat okozva." - hívta fel a figyelmet Nagy Márton.

"A vírus új mutációi, a vakcinahatékonyság és az oltási hajandóság miatt még nem várható a vírus eltűnése, a covid inkább beépül majd a járványmintázatba. Emellett Kína, az ottani ingatlanszektor miatt is aggódhatunk.

Az amerikai eszközvásárlás kivezetése a feltörekvő piacokon, főleg Latin-Amerikában okozhat fejfájást.

A külső kockázatok talán kicsit nagyobbak mint szoktak, de összességében a gazdaság miatt nem kell aggódunk." - mondta el Tardos Gergely.

Forrás: Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio