Mindenki egy irányba néz most az ingatlanpiacon

Csak a változás biztos, de a piac stabil!

Átéltünk valamit, ami akár súlyosabban is érinthette volna a piacot, de mégis itt vagyunk, túléltünk és megtanultuk a váratlan helyzeteket kezelni. Ez a piac egyre professzionálisabb, egyre strapabíróbb

- mondta el Noah Steinberg FRICS, a WING elnök-vezérigazgatója (RICS magyarországi elnöke).

A vezérigazgató előadásában kitért arra, hogy változtak, eltolódtak a hangsúlyok az egyes piacokon. Az otthonok szerepe hatalmas mértékben megnőtt, ami kihat a lakóprojektekre is; az e-kereskedelem a retail piacot is valamelyest átalakította; az irodapiacon is sok minden lezajlott, de továbbra is szeretünk bejárni az irodába, itt lehet ugyanis csak ténylegesen csapatban dolgozni. Ígéretes projektek vannak készülőben a hazai piacon, a bankok finanszíroznak és a tőkeerős magyar cégek már a régió felé is nyitnak. Az ingatlanpiaci szereplők most abban érdekeltek, hogy mindenkinek prosperáljon az üzlet, nem csak saját maguknak, hanem a versenytársaknak is.

Kép forrása: Mudra László/Portfolio

Új alapokon az ingatlanpiac?

Elértük a gazdaság 2019. végi állapotát, de ez már nem 2019. Hogyan megyünk innen előre? Nagyon erős konjunktúra előtt állunk most

- kezdte előadását Borbély Gábor MRICS, a CBRE kutatási igazgatója, majd elsőként a gazdasági környezetről és a várakozásokról beszélt előadásában:

"Magyarország az első, aki kijött a járvány által generált visszaesésből. A most tapasztalt gazdasági növekedés ára az infláció, nemcsak nálunk, hanem világszerte. Magyarországon, az USA-ban is 5% körül van, az eurózónában 3%. Vannak tényezők, amelyek a növekvő infláció irányába hatnak, ez egyfelől a gazdaság újranyitása. Másrészt azzal, hogy visszaértünk a 2019-es szinthez, ismét a feszített munkaerőpiaccal lehet találkozni, ami szintén felfelé ható nyomás. Vannak azonban dezinflációs hatások is, hosszabb távon a digitalizáció, a technológiai fejlődése az infláció csökkenése felé hat, csakúgy, mint a fogyasztások kisimulása."

Az elemzések többsége ez alapján csökkenő inflációt vár a jövőre nézve.

Borbély Gábor, a korábbi válság és a jelenlegi helyzet összehasonlítása során a brit ingatlanpiac számait mutatta be, 15 évvel korábban a brit ingatlanpiacon elérhető hozam és a 10 éves kötvényhozam nagyon közelítette egymást, de Magyarországon is hasonló volt a helyzet. A mostani időszakban ezek egyértelműen eltávolodtak egymástól. Globális kitekintésben, az egész világ teljes ingatlanpiaci forgalmát tekintve, a 12 havi mozgóátlagban látványos emelkedést lehet látni.

Milyen eszközosztályok felé mennek a befektetők? Mindenki egy irányba néz most a piacon. Visszaszorult az iroda, hihetetlenül nőtt a bérlakásszektor, de ahol ez a kategória nem létezik, ott az ipari befektetés húzta a forgalmat. A retail és hotelpiac csökkent. Ha mindenki ugyanazt az eszközt keresi, akkor van egy hozamcsökkenési következmény.

- foglalta össze az aktualitásokat a szakértő.

Kép forrása: Mudra László/Portfolio

Van-e más, mint logisztika?

Magyarországon most van kiugrása a logisztikaiingatlan-fejlesztésnek, ami Lengyelországban és Csehországban már korábban megtörtént. Az eszközosztály árazásában Londonban például alig van különbség az irodai és logisztikai szektor hozamai között, Magyarországon ez még nem látszik, de biztosan záródni fog az olló.

Az irodapiacon csökkenő keresletet, valamint nem durván, de alapvetően növekvő üresedést látni. A bérlők egyelőre időt kérnek. Ma Magyarországon nem tudunk olyan cégről, aki kizárólag virtuális munkavégzésen gondolkozik.

- tette hozzá Borbély Gábor, majd elmondta, hogy a retail eszközosztály is időt kér. Az e-kereskedelem növekedése Magyarországon alacsonyabb, mint más országokban, így kiskereskedelmi szektornak el kell, bírnia ezt a növekedést.

Az évtized színe a zöld

Az ESG-t még tanuljuk, de ez lesz a befektetési politika alapköve.

Ma alapvetően ebből a környezeti tényezőt látjuk. Az elmúlt 5-6 évben megépített magyar ingatlanállomány 76 százaléka rendelkezik valamely zöld minősítéssel. ez egy szükséges, de még nem elégséges kritérium, hiszen az ESG folyamatosan aktív menedzsmentet igényel.

Magyarország a klímakockázatot tekintve közepesen kockázatos országnak minősül. Hasonló kockázatot futunk például Görögországgal, ahol már láthattuk, hogy milyen természeti katasztrófát jelent ez a kockázati faktor.

Címlapkép: Mudra László/Portfolio