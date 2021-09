Scheer Sándor: az építőiparban ez most egy háborús időszak

Nincs jelenleg aktuálisabb téma az ingatlanpiacra óriási hatással lévő építőipari anyagárak szárnyalásánál és a kormány árak megfékezésére tett kísérleténél. De mit érhet ez? Le lehet valóban szorítani az árakat, vagy csökkenteni az ellátási problémákat? Mit hoz az építőipar az ingatlanpiac számára? Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a Property Investment Forum 2021 konferencia építőipari szakértői.

Mi történt tavaly az építőiparban?

"A német basf ludwigshafeni üzemében történt tűzeset számos építőkémiai termék hiányát okozta, például a beton- és kerámiacserépnél. Az egészségügy a védőruházatok és maszkok gyártásához szívta el az alapanyagokat, így az EPS-ek és tetőfóliák sem voltak elérhetők. A gazdasági újraindítási programok következtében pedig akkorára nőtt a betonacél (vasbeton) kereslete, amit a kohók és vasércbányák nem bírtak kiszolgálni. A koronavírus esetleges negyedik hullámának fenyegetése további bizonytalanságot okoz." – mondta el előadásában Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója.

A járvány első hullámában nemcsak rengeteg építkezés és az építőanyagok gyártási folyamata, de a logisztikai hálózat is leállt. A tengeri szállítmányozás és konténerbérlés körül kialakult helyzet növelte a logisztikai költségeket és az Evergiven hajó megfeneklése is elakadásokat okozott. Kína és Ausztrália konfliktusa a nemzetközi vasérc-, míg Kanada és az USA összetűzése a faanyag piacon okozott problémákat. Magyarországon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felmérése szerint az év elejéhez képest a faanyagok 73%-kal drágultak – tette hozzá a szakértő.

A kínálat szűkössége a humán tényezőnél is jelentkezett, ami a munkabérek emelkedéséhez vezetett. Az épületek műszaki állapota, valamint a telkek növekvő ára is befolyásoló tényező lett:

az elmúlt 12 hónapban harmadával nőtt az eladó telkek átlagos négyzetméterára.

Az ingatlanok árára ugyanakkor hatással van a devizapiac változása, az építőanyagok, a szabadpiaci földgáz és kőolaj ára is. Az új lakásokra vonatkozó szigorúbb energetikai követelmények az árakra is növekvő nyomást gyakorolnak. Az áfa csökkentése, a kedvezményesebb hitelek bevezetése, a lakástámogatási rendszer kiszélesedése keresletnövekedést okoz, mely árfelhajtó tényezőként hat a piacra. A készlethiány és a logisztikai rendszer zavara miatt az alapanyagok szállítási határideje jelentősen nőtt.

Nemzetközi programok

Európában a lakáspiaci építés és felújítás az egyik legnagyobb szektor: az unió 2019-ben a GDP 5,3 százalékát fektette a lakhatásba. A FIEC (European Construction Industry Federation) 2020-as adatai alapján a felújítások az építőipar összes beruházásának csaknem 30%-át tették ki. Az előrejelzések szerint

a felújítási beruházások 2021-ben 5,7%-os növekedéssel akár meghaladhatják a válság előtti szintet is.

A KSH legfrissebb adatai szerint 2021 I. negyedévében 6153 új lakás épült Magyarországon, ami 29%-kal több, mint egy évvel korábban, miközben nem álltak le a lakásfelújítások sem.

Állami otthonteremtési támogatás

Eddig 26 ezer család igényelte az állami otthonfelújítási támogatást, közülük 13 ezer már meg is kapta azt. Az átlagos igénylési összeg 1,6 millió forint családonként, az átlagos megítélt összeg pedig 1,7 millió. A kamattámogatott otthonfelújítási hitelből eddig összesen 24 milliárd forintot igényeltek, az átlagösszeg ennél 5,3-5,4 millió forint családonként. Az igénylő családok számát 4500 és 5000 közé becsülik. 2021. február elsejétől bővült a program: kereskedelmi bankokon keresztül egy kedvezményes hitel is elérhetővé vált.

Az Újház Centrum júniusi Trendriportja szerint az otthonfelújítási támogatást a felújítani vágyók közel egyharmada szeretné felvenni, a tervezett felújítások átlagos összege 2,3 millió forint, ugyanakkor 50 százalékuk 1 millió forint alatti értékű munkálatokat tervez. A legnépszerűbbek az olyan esztétikai munkálatok, mint a festés és a tapétázás, de sokan olyan költséges munkálatokra fordítják a támogatást, mint a nyílászáró-csere, a tetőfelújítás vagy a térkövezés. Ezek azonban most költségesebbek, mint korábban: a tetőfelújításhoz bevásárolni idén 5-10, a kertépítéshez pedig 3-5 százalékkal drágábban lehet, mint tavaly.

Fenntarthatóság

A kutatás szerint az emberek felének fontos a fenntarthatóság, 7 százalék számára pedig ez az elsődleges szempont. A többség szerint drágábbak a zöld megoldások, de 54 százalékuk úgy gondolja, ezek megtérülnek.

A legnépszerűbb zöld megoldás a napelem, ezt ismerik a legtöbben (91%), a legkörnyezetbarátabb alapanyagnak pedig a földet, agyagot tartják (44%). A hazai lakosság közel egyharmada tervez otthonában hőszigetelést kialakítani a következő három évben. Emellett az Újház Centrum kereskedései is fontosnak tartják a fenntarthatóságot, így több ezzel kapcsolatos tevékenységet vezettek be:

Az építőipar jövője

A piac stabilizálódni látszik, de a megoldás az előre tervezésben és az innovációban rejlik.

A folyton változó helyzet ellenére érdemes a működés minden területén hosszú távra tervezni, és preventív módon felkészülni a piaci változásokra. Sokat segíthet, ha feltérképezzük alternatív beszerzési lehetőségeinket, és készletezéssel védekezünk az időszakos áruhiányokkal szemben. A partnereink számára is átlátható működés egyszerűbbé teheti a mindennapokat, egyben hatékonyság- és bizalomnövelő hatással jár. Ezen innovációk alkalmazására az ellátási lánc minden szereplője - a gyártók, a kereskedők, a kivitelezők és a megrendelők - esetén szükség lenne, hiszen így kiszámíthatóbb megrendelések és szorosabb együttműködések születhetnének.

A készházak, az előregyártott- vagy moduláris elemek jelentős költség- és időmegtakarítást jelenthetnek az építkezéseknél. Pontos tervezhetőségüknek köszönhetően minőségjavulást, jobb szigetelőképességet és az építési hulladék mennyiségének csökkenését is eredményezik.

Szükség van a szektor szereplői számára egy olyan rendszer kialakítása, illetve bevezetése, amelyben az ellátási lánc minden szereplője nyomonkövethetné és ütemezhetné saját erőforrásait, lehetővé téve, hogy a kereskedők, gyártók akár napra pontosan szállíthatnának a jelenlegi prompt „holnapra kell az anyag” működés helyett.

A Building Information Modeling (BIM) az épületek tervezési fázisát teszi egyszerűbbé a 3D-s modellezésnek köszönhetően. Általa az alapanyagmennyiségek már a tervezési fázisban megjelennek, amely a költségbecslést és a beszerzést is könnyebbé teszi.

A vezeték nélküli okosrendszerek nemcsak a szerelést gyorsítják meg, de a LED-izzók használatának és a programozhatóságnak köszönhetően környezetbarát alternatívát is jelentenek a hagyományos, vezetékes rendszerekkel szemben.

A kapacitásbővítés, a hatékonyságnövelés, az ellátási lánc szereplői közti szorosabb együttműködés mellett hosszú távon kiszámítható építőipari piacra van szükség.

Elszabadult anyagárak: mi lesz a fejlesztésekkel?

Az építőipari anyagok árnövekedésének tényezői között elszívó hatások, energiaárak, a szállítási kapacitások és az alapanyaghiány is megjelenik. Mennyire kiszolgáltatott a magyar építőanyagpiac? Mit tehetünk annak érdekében, hogy lefelé menjenek az árak? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettek a szakértők Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező Kft. moderálásában.

„Jelenleg néhány gyártó uralja a magyar piacot, de a világpiaci kereslet okán ezek a gyártók elsődlegesen az anyaországaikat szolgálták ki, így nálunk nem volt alapanyag. A kormány bizonyos termékek esetén éppen ezért exportregisztrációt vezetett be, emellett próbáltunk alternatív anyagbeszerzési forrásokat is bevonni. Szigetelőanyagoknál például találtunk is megfelelő török terméket, a probléma a logisztikával van. Faanyagot viszont Oroszországból érdemes lehet importálni, az ÉMI segíthet az ezzel kapcsolatos tanúsításban is. Komplex megoldásokra, akár gyárépítésre van szükség,

az importszámok alapján a magyar piacon még legalább egy cementgyár elférne,

de a kavicskitermelésben a 35 millió tonnából – ami évente egymillió tonnával emelkedik - mintegy 8 millió tonna is osztrák exportból érkezik.” – emelte ki Gyutai Csaba, vezérigazgató, ÉMI Nonprofit Kft., kormánybiztos.

„Importhányad tekintetében legalább 48 százalékban kitett a magyar piac, az építőanyagpiaccal kapcsolatosan jelenleg négy eljárás zajlik. Számos bányászati terméket vizsgáltunk az indokolatlan drágulás miatt, például a kavicspiacot, de egy összefonódást és a kerámiatermékek piacát is. Ezek esetében nem is mindig kartellre kell gondolni, hanem a kevés szereplő miatt a szereplők követni tudják egymás stratégiáit. Ennek során tehetünk preventív javaslatot a problémák megoldására is.

Az, hogy a versenyhivatal bekapcsolódott a problémába már most eredményekre vezetett,

vannak ígéretes eljárások, amivel fokozhatjuk a versenyt, de sok esetben maga a piac kiált beszerzési társulásokért, ezt is úgy kellene azonban csinálni, hogy ne jelentsen versenykorlátozást. Ez viszont csak rövidtávú megoldás, középtávon magyar termelőkapacitásokat kell kiépíteni. Árcsökkenésre azonban a növekvő infláció és bérek miatt egyáltalán nem számítok, a cél nem is ez, hanem a kiszámítható növekedés.” - hangsúlyozta Rigó Csaba, elnök, Gazdasági Versenyhivatal.

„Bizonyos termékeket nem éri meg túl messziről behozni, ha hiány van, akkor új gyártókat kell keresni, de ezeknél is fontos a minőségellenőrzés. Sok esetben

Magyarországon is vannak kisebb gyártók, csak nem tudnak országos igényeket kiszolgálni amiatt, hogy az építőipar kiszámíthatatlansága következtében nem tudnak megfelelő méretűre növekedni,

megfelelő módon fejleszteni. A normál mértékű áremelkedés elfogadható, de nem baj, ha a figyelem a piacra irányul.” – mondta el Dr. Rázsóné Szórády Csilla, vezérigazgató, újHÁZ Centrum.

„A magyar piacon nincs megfelelő verseny és a piac méretéből adódóan ki van szolgáltatva bizonyos gyártóknak, akik a veszteséget a kivitelezőkre próbálják hárítani. Ma már nem a jó ár a cél, hanem az, hogy egyáltalán meg tudjuk szerezni a terméket.

Ez most egy háborús időszak, a cél az, hogy a kötbért elkerüljük és ártól függetlenül tudjunk élni a vásárlás lehetőségével.

Így viszont a kivitelező piac a meglévő beruházásokon veszít, az új fejlesztéseknél viszont már be lehet ezt árazni. Van, ahol segít, ha az ellátási láncot lebontva közvetlenül a gyártóhoz fordulunk, van, ahol Európán kívüli piacokat keresünk függetlenül a szállítási költségektől, de gyártáson is gondolkodunk. A problémán segíthetne, ha egy csúcsszervezete lenne az építőiparnak, aki mindenre egy kézben oda tudna figyelni.” – tette hozzá Scheer Sándor FRICS, vezérigazgató, Market Építő Zrt.

