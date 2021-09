Dübörgő piac és abszurd hozamelvárások: merre tart az ingatlanpiac legforróbb szegmense?

A járvány okozta leállások hatására az ingatlanpiac több szegmense is befagyott, vagy egyenesen visszaesett. A romok között egy szektor kitűnik, mely a robaj láttán látszólag csak hátradőlt és kért még egy kávét. A valóság azonban mint mindig, most sem ilyen egyszerű: a romok tetejére csak kemény munkával lehet felmászni miközben a szereplők egymásra is figyelnek. Hogy hogyan is áll ma a logisztikai szektor, mekkora effektív bérleti díjakkal kell számolnunk és mik lehetnek a reális hozamelvárások, arról a szerdai Property Investment Forum 2021 konferencián beszélgettek a szakmabeliek Nemes Rudolf , a HelloParks ügyvezető igazgatójának moderálásában.

A magyar piac helyzete

"Az oltottsági szint növekedésével a fogyasztói bizalmi szint is visszaállt, valamint a többi makrós adat is pozitív képet mutat. Az iparági index például már a 2018-as szint fölött van" - kezdte válaszát Szoboszlay Máté, a Prologis tőkeallokációs igazgatója. "A faktorok, amik most meghatározzák a piacunkat, az az e-kereskedelem és a cégek ellátási láncok folyamatos elláthatóságra való törekvése, továbbá a gyártók tekintetében is lehet látni némi paradigmaváltást. Az e-kereskedelmi partnerek tekintetében az elmúlt 12 hónapban 15%-os emelkedést látunk a BTS-fejlesztések terén, de a az autóiparból is növekvő keresletet várunk a jövőben." A hozamok kapcsán hozzátette, ő is hozamkompresszióra számít, mondván, hogy egy nagyon népszerű eszközosztályról beszélünk jelenleg.

A fejlesztési kedv eddig töretlen és úgy tűnik a kereslet is tartja ezzel a lépést. A régió mindig kicsit alulértékelt volt, de ez most biztosan változni fog.

- kezdte helyzetértékelést Korda Zsófia, a Wing ipari fejlesztésekért felelős értékesítési igazgatója. "Ami a mostani keresletet döntően meghatározza, az a „covid-proof” szektorok – korábban ez az FMCG volt, azonban a kezdeti lendület itt hamar alábbhagyott. Ami maradt, az a gyógyszer, e-kereskedelem és a B2B fulfillment centerek. A gyártó-összeszerelő bázisunkban is tapasztalunk némi fellendülést, ugyanis sok régiós gyártó visszatelepítené Magyarországra a termelési funkcióikat. Mindezek mellett a sok olyan cég is akad, akiknek a készleteik felhalmozása miatt hirtelen raktárra lett szükségük."

Beck Tamás, a Colliers International ipari divíziójának igazgatója először statisztikák garmadájával szemléltette a logisztikai piac fellendülő helyzetét. A legfontosabb megállapításai:

Az üresedési ráta 2014-2017 között nagyot esett, utána 2020-ig szinten tartott. Most megint növekedni kezdett az üresedés és már 4% fölött van, ami szerinte még mindig jó és egészséges - az irodákban lényegesen magasabb az üresedés.

- az irodákban lényegesen magasabb az üresedés. A kereslet korábban évente 100-200 ezer négyzetméter között alakult, 2020-ban viszont már 330 000-re ugrott - idén eddig már 220 000 négyzetméternél járunk .

. A 10 000 négyzetméter feletti tranzakciók száma 2017-ben mindössze 8 darab volt, 2019-ben csak 5. 2020-ban viszont már 14 ilyen volt és idén is már 9-nél tartunk .

. A beruházók származását tekintve korábban azt láthattuk, hogy kétharmaduk távol-kelet Ázsiából, elsősorban Kínából és Dél-Koreából érkeztek. Ez az arány most némileg visszaesett, de továbbra is nagyon magas.

Effektív bérleti díjak és abszurd hozamelvárások

Beck Tamás az effektív bérleti díjak kapcsán továbbá így vélekedett: "a viszonylag alacsony üresedési rátával, a dráguló finanszírozási költségekkel és a dráguló kivitelezéssel a headline-ok 4,5-5 euró/négyzetméter körül lehetnek, de a fejlesztők sokkal kevésbé flexibilisek. A teljes piacon az efektívek inkább 3,5-4,5 között vannak" - mondta. A hozamokkal kapcsolatban továbbá úgy vélekedett, hogy a megfelelő termékek esetében van, aki még a 6% alatti hozamokat is hajlandó megfizetni.

"Az effektív bérleti díjak kapcsán négy éve léptük át a 4 euró/négyzetméteres árat, jelenleg főleg 4,5 euró körül lehetnek. Mindeközben az ösztönzők behozása kezd egyre népszerűbb lenni. Én nem látom, hogy 4 euró alá mentünk volna – mi a 4,5 plusz-mínusz zónában vagyunk. Véleményem szerint viszont még mindig nagyon sokat számít a lokáció és a minőség" - vélekedett Huszlicska Dávid, a CTP Management Hungary Kft. országigazgatója.

"Ezen a piacon mindenki hasonló célokkal indul - mi kifejezetten eladásra fejlesztünk. A keresleti oldal több, mint stabil, mi pedig ennek kihasználására törekszünk. Ez tud adni egy kicsi lökést a hozamoknak, amiről most mindenki beszél, hogy hol is állnak" - kezdte válaszát Kemenes László MRICS, a Panattoni Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója. A hozamok kapcsán elmondta:

A 6,75% már rég nem valid. Nemhogy a héthez, sokkal inkbább a hathoz közelít.

A hozamokat illetően egyetértően reagált Kerekes István MRICS, a GLP Europe országmenedzsere is: "Semmi nem indokolja, hogy 6,75% körül legyen a hozamelvárás. Reálisan ez sokkal közelebb lesz a 6%-hoz.

Európa többi országához hasonlítva még 6%-hoz közel is nagyon attraktív a magyar piac

- hangsúlyozta. Az effektív bérleti díjakról úgy nyilatkozott, hogy szerinte is valahol 3,5-4,5 euró között lehet, a mostanában lejáró szerződések esetén a bérlők gyomra még nem veszi be az 5 eurót. Nagy kérdés szerinte továbbá, hogy a régebbi épületeket milyen szintre lehet még felhozni.

