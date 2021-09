Ennyibe került a Spar kialakítása az Etele Plazaban

Korábban írtunk már róla , hogy több mint 1100 négyzetméteres eladótérrel, az Etele Plazaban nyitja meg legújabb üzletét a Spar. Ezúttal arra is fény derült, hogy menyibe került a szupermarket kialakítása.

Az üzletlánc új budapesti áruháza 2021. szeptember 17-én nyitja meg kapuit az Etele Plazaban. A legnagyobb budai bevásárlóközpont földszintjén található szupermarket a speciális igényeknek is megfelelő áruválasztékkal és egy különálló SPAR to Go egységgel várja a vásárlókat.

Az egység kialakítására a kereskedelmi vállalat mintegy 660 millió forintot fordított.

„Az új egységek nyitása vállalatunk üzleti stratégiájának alapja. Az Újbuda kelenföldi városrészében épített Etele Plaza, a lakótelep felőli földszintjén egy nagy méretű SPAR szupermarket áruháznak biztosít helyet. A gyors vásárlást önkiszolgáló kasszák segítik, a környezetvédelmi szempontok pedig többek között a teljes áruházban kiépített LED világítási rendszerrel és az energiatakarékos, a környezetet kímélő hűtési technológiával érvényesülnek." - mondta el Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Címlapkép forrása: Spar