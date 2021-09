Még mindig kevés pláza van Magyarországon, de ez nem biztos, hogy baj

„Nagy bérlői érdeklődés övezte az Etele Plaza bejelentését. Több mint tíz évre tekint vissza a teljes projekt, ezalatt rengeteg piaci változás történt. A pandémia miatt is kellett módosításokat alkalmazni, de az építési engedélyt is háromszor módosítottuk azért, hogy igazodjunk a változó bérlői igényekhez és piaci szokásokhoz. Fundamentálisan érzékeny dolgokat azonban nem érintett a járvány, nem kellett bérleti kedvezményeket, beavatkozásokat alkalmaznunk, az üzleti terven nem kellett változtatnunk. Az e-kereskedelem miatt viszont az üzletkialakítástól kezdve a háttérfunkciókon át bérlői kérésekre változtatnunk kellett, például pick up pontok kialakításával. Az online vásárlások terén a bérbeadóknak meg van kötve a kezük, nem is mindig a retaileren keresztül bonyolódik a tranzakció. A befektetők ugyanakkor továbbra is hisznek a fizikai retailben." - emelte ki Balástyai Márk, projektigazgató, Etele Plaza, Futureal-csoport.

A szakértő hozzátette, hogy Magyarországon az online meglehetősen fejnehéz ágazat, 10-ből 8 üzlet elektronikus termékekkel foglalkozik. A vásárlók bevonzása nagy energiabefektetéssel járó feladat, ezért sem egyértelmű, hogy az online minden szegmensét érinteni fogja-e a retailnek.

A sikeres brick and mortar és a sikeres online formátum kéz a kézben jár.

A pláza még mindig egy fashion orientált hely, de ehhez az elmúlt években a drogéria is kezd felzárkózni. A mágnesbérlőkhöz elengedhetetlen a méretnövekedés és ez a leginkább körükben valósult meg.

„Augusztusra a forgalom utolérte a 2019-es szintet a bérlők átlagában, de természetesen vannak különbségek. Van, ahol még elmarad, de van, ahol már felette vagyunk a 2019-es forgalomnak. A nemzetközi bérlők érdeklődnek, de a hazaiak még óvatosabbak, így vegyes képet látunk. Egyes bérlőknek még mindig segítenünk kell, de az ő számuk jócskán visszaesett. A high street retail tulajdonosi köre kevésbé intézményi, inkább magánbefektetőkből áll, akik másképp viszonyulnak a kockázatokhoz. Hosszú távon azonban a turisták vissza fognak térni, itt most egy átmeneti helyzetet kell kezelni. Nem szabad elfelejteni, hogy

Magyarországon továbbra is plázastop van, az egy főre eső kiskereskedelmi területek mennyisége fele a lengyelnek, ötöde a nyugat-európainak,

így, ha a digitalizáció miatt kisebb is lesz az igény, Magyarországon ez akkor sem jelent problémát." - hangsúlyozta Gyertyánfy Miklós MRICS, Asset Management Director, Granit Polus Management.

AZ OMNICHANNEL-T PÁR ÉVE, MINT VARÁZSSZÓT EMLEGETTÜK, MÁRA EZ VALÓSÁGGÁ VÁLT, AZON CÉGEK, AKIK EZT MEGVALÓSÍTOTTÁK MA NAGYOBB FORGALMAT CSINÁLNAK, MINT AKIK NEM.

"De nemcsak a retailereknek kell a digitalizációra választ adni, hanem a bevásárlóközpont-üzemeltetőknek is, például a digitális parkolás rendszerének megteremtésével. A Westend két éve az ilyen irányú fejlesztésekre egy dedikált csapatot hozott létre. A vásárlói szokások változnak, azért megyünk vásárolni, hogy kipróbáljunk dolgokat, megnézzük a terméket, vagy egyszerűen azért, mert gyorsabb, ha az üzletben próbáljuk fel, mint állandóan küldözgetni. Úgy gondolom, hogy a vásárlók vissza fognak térni, hosszútávon a retail alapjai nagyon erősek.” – tette hozzá a szakember.

„A mi portfóliónk meglehetősen covid-álló: az Auchant és az ahhoz kacsolódó üzleteket kezeljük. 2019 januárja óta a látogatószámunk mindössze 3-4 százalékkal csökkent, ami nem jelentős, de például a barkácsáruházakban, drogériákban nőtt a forgalom. Teljes visszarendeződés viszont ebben a szektorban sem lesz, vannak új belépők, akik a magyar piacra szeretnének belépni, illetve olyanok is érdeklődnek, akik eddig nem hittek ebben. A befektetői érdeklődés megvan, jó bérlőkkel akár egy tízezer négyzetméteres doboz is eladható.

Az online és az offline kereskedelem tud működni szinergiában, sőt, sok sikeres online kereskedő mostanában az offline területén is megjelenik.

A hosszabb távú szerződések miatt a mágnesbérlők ilyen gyorsan nem változnak, de idővel ez is alakul majd.” – mondta el Gábosy Balázs, üzletfejlesztési, kereskedelmi és operációs igazgató, Nhood Services Hungary Kft.

„Többféle bevásárlóközpont-üzemeltetésében vagyunk érintettek, vidéken és Budapesten egyaránt, ezeket különbözőképpen érintette a járvány. A turizmus visszaesése jobban érintette a belvárost vagy a turisztikai célú városokat. 2019-ben Magyarországon minden retail terméket elkapkodtak a befektetők, majd a covid visszavágta ezt, de nemcsak a retailben hanem más eszközosztályoknál is. Jóllehet termék sem volt annyira a retailben, de ha a tranzakciós volumen visszatér, akkor ebben a szegmensben is lesz igény a megfelelő termékekre.

Olyan ingatlanokat kell építeni, ami képes alkalmazkodni a fogyasztói szokások változásához.

– hívta fel a figyelmet Dr. Takács Ernő, portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes, WING Zrt., (IFK), elnök.

Címlapkép forrása: Portfolio