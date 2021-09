Megszólalt az Airbnb: az összesített adataik megosztásával segítenék Budapestet

A héten számoltunk be róla, hogy a szállodaszövetség javaslatokat fogalmazott meg a rövid távú lakáskiadás szabályozására, a pontok többsége igencsak kedvezőtlenül érintené a legális keretek között működő magánszálláshelyek kiadóit. Válaszul a Magyar Apartmankiadók Egyesülete is közleményt adott ki , melyben kifejtették, hogy mely pontokban nem értenek egyet a szövetséggel. Most pedig már az Airbnb is megszólalt az ügyben, válaszul azonban nem a javaslatokat véleményezte, hanem pontokba szedte, hogy mivel tudná Budapest városát támogatni.