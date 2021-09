Reicher Péter: át kell állnunk az adatvezérelt munkafolyamatokra

"A fejlesztések során megfogalmazódik egy elképzelés, egy igénycsomag, ami alapján majd megépül az épület" - kezdte előadását Reicher Péter. A probléma szerinte viszont az, hogy az eddigi klasszikus munkafolyamatban az igények a megálmodott designnal kezdődtek, majd ehhez kellett mindent hozzárendelni. A Graphisoft regionális igazgatója szerint fejlesztések során az eddigi munkafolyamatot (design - adat - költségmodell - újratervezés - építés) le kell cserélni egy új, adatvezérelt munkafolyamatra, melynek kiindulópontja a design helyett értelemszerűen az adat kell, hogy legyen (úgynevezett "data-driven path": adat - költségmodell - design - építés).

Az előadó ezután egy kórház tervezésének, építésének példáján keresztül is szemléltette, hogyan is kell mindezt elképzelni. A kórház azért is nagyszerű példa, mert az az egyik legkomplexebb épületfajta, amivel egy fejlesztő szembetalálkozhat.

Reicher Péter Graphisoft SE, régió igazgató Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg Tovább … Tovább Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg

"Van egy 800 oldalas egészségügyi szakmai, műszaki előíráscsomag arról, hogy hogyan is kell egy kórháznak kinéznie, felépülnie, milyen egyedi megoldásokra van benne szükség. Eddig ezt az építészirodának kellett átnyálaznia és feldolgoznia, ami rengeteg időt vesz igénybe.

A mi szoftverünk digitalizálni tudja ezeket a szakmai, műszaki elvárásokat és olyan modellezési keretrendszert tud biztosítani, amiben az előírásoknak megfelelően lehet megtervezni az épületet.

Ezt az adathalmazt ráadásul nem csak a tervezés során lehet alkalmazni, hanem az üzemeltetéshez is exportálni lehet."

A modellben azt is látni lehet, hogy a különböző funkciók (sebészet, röntgen, stb.) hol és hány négyzetméteren helyezkednek el, ezekhez pedig már egyből hozzá is lehet rendelni a berendezéseket és az eszközöket is. Utóbbiakhoz ráadásul már egyből költségeket is kapcsolhatunk, ami nem csak a tervezésnél kiemelten fontos, hanem a fenntartás során is.

A tervezési folyamat, az épület designjának a megálmodása csak ezután kezdődik, amikor az építész már minden szükséges információ birtokában van.

Címlapkép: Mudra Laszló / Portfolio