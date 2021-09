A jövőben is lesznek irodáink, de a használatuk nagyon megváltozik

A Portfolio Property Investment Forum 2021 konferencia "Jönnek az újak! - Több százezer négyzetméter új iroda feszíti a piac kereteit a következő években!" című panelbeszélgetése a „home office vs. karantén office” dilemma feloldásáról szólt ingatlanpiaci szereplők segítségével. Szóba került a megváltozott bérlői igények mellett az irodai lét jövője, és ezen kívül természetesen a kulcsfontosságú bérleti díjak kérdésköre is.

A moderátor Kalaus Valter, a VLK Cresa ügyvezető partnere azzal kezdte a beszélgetést, utalva a konferencia nyitóelőadására, hogy alapvetően

optimisták vagyunk, hiszen nincs tudomásunk jelenleg olyan magyar cégről, mely kizárólag irodán kívül, az online térben tervezi a jövőben a működését.

Irodára tehát a poszt-covid időszakban is minden bizonnyal szükség lesz. Jelenleg Budapesten mintegy 4 millió négyzetméternyi iroda található, de nagy kérdés, hogy ennek mekkora hányadát fogjuk használni a jövőben ténylegesen.

A tervezett építés alatt álló irodaépületeknek vajon mekkora hányada fog megvalósulni? - hangzott el az első közönségkérdés. A közönség tagjai alapvetően pozitívak, többségük úgy látja, hogy nagy részük el fog készülni, és ezzel a panelben részvevő beszélgetőpartnerek is egyetértettek. Emellett azonban látni kell azt is, hogy

az irodák használati módja alapvetően megváltozott a pandémia hatására – bár már a világjárvány előtt is érezhetőek voltak ezirányú tendenciák, ettől függetlenül az iroda, mint valós tér nem fog eltűnni az életünkből.

Mazsaroff Kata, a Horizon Development bérbeadási igazgatója is megerősítette, hogy megváltoztak a bérlői igények, és ezeket figyelembe kell venni, hogy sikeresen visszacsábítsuk az embereket az irodába. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy irodai élményt kell nyújtani, mely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy érezzék az irodai lét hiányát, amikor otthonról dolgoznak. Az iroda kapcsán az egyik elsődleges szempont szerinte a lokáció: ha nincs dugó, máris kellemesebb a munkába járás, de a zöld környezet is ugyanolyan fontos, ahogy a szolgáltatások minősége is. Galambos Máté, az Atenor Leasing Managere is egyetértett abban, hogy a szolgáltatások fontosak, ahogy az iroda kialakítása, és a vonzó légkör is.

Ezek után Ecsődi Miklós, a Colliers International Occupier Services üzletági igazgatója a bérlői oldalról beszélt: elmondása szerint még csak most kezdik kitalálni a bérlők, hogy valójában mit is szeretnének ebben a poszt-covid időszakban, és a fejlesztők jelenleg éppen erre reagálnak. De Mazsaroff Katával ellentétben úgy gondolja, hogy a sokat emlegetett megközelíthetőség ma már nem áll feltétlenül az első helyen a kiválasztási szempontok között.

Lovas Gusztáv, a DecorFloor Magyarország ügyvezető igazgatója a fenti kérdésre úgy reagált, hogy ma már a flexibilitás a legfontosabb: a bérlő azt szeretné, hogy az irodát úgy lehessen alakítani, hogy a lehető legeredményesebben alkalmazkodjon ahhoz a ciklushoz, melyben éppen élünk, és kiemelten fontos a biztonság az irodában, ahogy a jóllét is.

Az iroda tehát minden bizonnyal megmarad az életünkben, de a használata megváltozik a jövőben: hogy ennek van-e hatása arra, mekkora irodát bérelnek a cégek, erről a közönség szavazott. A jelenlévők többsége szerint minimálisan, mintegy 10 %-kal fognak csökkenni a méretek, de sokan szavaztak arra is, hogy akár 20-40% sem elképzelhetetlen.

Berényi Zsolt, a HB Reavis Acquisition and Development Directora arra hívta fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy jelenleg három tényező van, amire a fejlesztőknek a pandémia kapcsán kiemelten kell koncentrálniuk: első és legfontosabb, hogy az iroda jelentsen biztonságos környezetet, közlekedési szempontból ideális helyen legyen, a harmadik, ami kiemelten fontos, az a vállalat társadalmi és környezeti tényezők iránti kollektív lelkiismeretességének kérdése. Ez utóbbi egyre fontosabb, hiszen a bérlők és a befektetők a jövőben igenis keresni fogják azokat, akik az ESG mentén fejlesztenek. Elhangzott, hogy vannak bérlők, akik azt gondolják nem kell változtatni az iroda méretén, sokan pedig átstrukturálják a teret, sokkal több közös területet alakítanak ki.

Az ár ma még mindig kulcskérdés

Mindezek mellett megkerülhetetlen téma a bérleti díj: nagy kérdés, vajon hajlandók-e a bérlők plusz pénzt fizetni a rugalmasságért cserébe, tudván azt, hogy a budapesti piac rendkívüli mértékben árérzékeny. Ecsődi Miklós szerint egyáltalán nem jellemző a hajlandóság magasabb bérleti díj kifizetésére a rövidebb futamidő esetén. A tapasztalata szerint inkább mindenki újat, korszerűt szeretne, Mazsaroff Kata szerint azonban erre igenis hajlandók, de nem elsősorban a rugalmasság miatt, sokkal inkább HR szempontok mentén.

Egyre nagyobbak a HR költségek és a cégek inkább fizetnek többet egy olyan helyért cserébe, ahova maguktól is vissza akarnak menni az emberek.

Nem kérdés, vissza akarja csábítani a dolgozókat mindenki, ehhez azonban szorosan kapcsolódnak a szolgáltatások. Ennek apropóján a résztvevők összeszedték, melyek azok a szolgáltatások, amelyekre feltétlenül szükség van 2021-ben. Berényi Zsolt megemlítette a náluk már létező concierge szolgáltatást, melyet nagyjából úgy kell elképzelni, mint a szállodaiparban. Kérhet a bérlő ruhatisztítás például, de egyre fontosabbá válik a shared eszközökhöz való könnyű hozzáférés, a szolgáltatásba való beépítésének igény is. A résztvevők megemlítették a nagy, tágas, fényes közösségi terek egyre fontosabb szerepét, a szabadtéri munkaállomások növekvő népszerűségét is.

Címlapkép forrása: Portfolio