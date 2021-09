Emelkedő üresedési ráták: mire készüljön a 4 millió négyzetmétert kínáló irodaszektor?

A Portfolio Property Investment Forum 2021 konferencia "Konzervatívan rugalmas – Mire készüljön a 4 millió négyzetmétert kínáló irodaszektor?" című panelbeszélgetésének középpontjában az iroda, mint közösségi tér jelene és jövője állt, de szóba került a minimálbér-emelés is, és annak hatása a bérleti díjakra.

A moderátor, Simonyi Balázs, a CPI Hungary bérbeadási igazgatója és a beszélgetésben résztvevők mind egyetértettek abban, hogy nagy baj nincs, a pandémia alatt tapasztalt pánik után mostanra helyreállt az irodapiac. Dr. Frank Mónika (Kinstellar Budapest Head of Real Estate) elmondta, hogy sokan összeomlásra számítottak, de ehelyett inkább a bérleti szerződések módosítása volt a jellemző, a bérbeadók pedig a flexibilitás felől közelítették meg a kérdést. Karsai Tibor, a Rustler Kft. ügyvezető igazgatója szerint is sikeres volt az elmúlt 8-10 hónap, már csak azért is, mert üzemeltetni mindig kell, legfeljebb a hangsúlyok alakultak át. Meglátása szerint a piac értékeli, ha valaki az alapszolgáltatáson túl többletet is hajlandó nyújtani.

Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója is „aláírta volna” a pandémia utáni időszakot, emellett pedig úgy látja, hogy ma Magyarországon az egyik legnagyobb probléma ismét a munkaerőhiány, mely közvetetten ugyan, de hatással van a bérleti piacra is. Abban is mind egyetértettek, hogy a bérleti díjak stagnálnak, talán kicsit feljebb is mentek a mögöttünk álló időszakban.

Üres az iroda?

Nagy kérdés, hogy mekkora üresedési rátánál kell elkezdeni aggódnia a piacnak? 10%, 15% vagy 20% felett? Ezt a kérdést rendkívül rugalmasan közelítették meg a résztvevők, Zeley Csaba, a ConvergenCE ügyvezető igazgatója például egyáltalán nem tartja rémisztőnek a mostani számokat, már csak azért sem, mert 2015 volt az első olyan év, melyben 10 százalék alá esett ez a szám, előtte sokkal magasabb mértékű kihasználatlansággal működtek. Véleménye szerint 20 százalék felett kell csak elkezdeni aggódni. Nagy Viktor, az Immofinanz Group Country Managere egyenesen úgy fogalmazott, jelenleg nem kell aggódni ezek miatt a számok miatt, sokkal inkább a lehetőséget kell látni benne, mely arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy felkutassák és orvosolják a problémákat. Karsai Tibor szerint ez csupán egy szükséges rossz, ami hajtja a piacot.

Kovács András, az Indotek Group értékesítési igazgatója látja már az új irányvonalat: a bérlők egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a munkavállalók igényeire, figyelembe veszik az ő elvárásaikat preferenciáikat is, és ez már megjelenik az új szerződésekben is.

Drágábban fogunk bérelni?

Kis-Szölgyémi Ferenc meglátása szerint ma már a bérlők magasabb higiéniai szintet, tisztább irodát várnak el, van olyan nemzetközi cég, aki a 10 négyzetméter/dolgozó területet megnövelte 30-40-re is akár. A több takarítás pedig több takarítót is igényel, és mivel jellemzően ők dolgoznak minimálbérért Magyarországon, a bejelentett minimálbér-emelés őket fogja érinteni, és ez a plusz költség szükségszerűen be fog épülni a bérleti díjba. Mivel a térségben Magyarországon a legalacsonyabb a bérszint, ez a közeljövőben változni fog – amivel szintén számolni kell. A B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója megemlítette azt a Pénzcentrum cikket, mely szerint a német posta magyar nyelven 757 ezer forintos bérrel toborozza a végzettség nélküli hazai munkaerőt – ezzel össze sem lehet hasonlítani a takarítók által megkereshető 160-180 ezer forinttal. Hosszú távon ez problémát fog okozni.

Zeley Csaba a gazdaság növekedése alapján csökkenő hozamokra, emelkedő bérleti díjakra számít. Egy biztos, a mi életünkben irodára még szükség lesz, és az látszik, a hibrid munkavégzés miatt nem lesz kevesebb munkahelyi térre szükség, de arra fel kell készülni, hogy a piac változni fog, és ma már a munkavállaló diktálja a feltételeket.

A holnap színe a zöld

A green leas kapcsán szóba került a zöld irodák kérdésköre is, mely a jövőben jelentős mértékben fogja befolyásolni az életünket, nagyfokú együttműködésre lesz szükség bérlő és bérbeadó között adatmegosztás, vízfogyasztás, hulladékkezelés, CO2 kibocsátás területén. Ha átalakítási munkálatokat terveznek, azok költségeit át kell beszélni fenntarthatósági szempontból.

Címlapkép forrása: Portfolio