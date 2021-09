Mitől marad vonzó az ingatlan a befektetők szemében?

A koronavírus járvány gazdasági hatásait még mindig érezzük, ami a befektetői magatartást is alapjaiban határozza meg az ingatlanpiacon. A befektetési volumen a szereplők szerint idénre magára talál tavalyhoz képest, nagy kérdés viszont, hogy milyen eszközosztályok felé fordulnak majd a befektetők? Erről és a hazai likviditás kérdéséről is beszéltek a szakma szakértői a Portfolio Property Investment Forum 2021 konferenciájának egyik panelbeszélgetésén.

Mitől marad továbbra is vonzó az ingatlan a befektetők szemében, miközben sok más olyan eszköz is van a piacon, ahol hasonló eredményeket érhetnek el? Mik a tőkebevonás nehézségei a jelenlegi környezetben, illetve mit keresnek inkább a befektetők a Covid hatására az ingatlanpiacon? Ezekkel a kérdésekkel fordult beszélgetőpartnerei felé Botos Bálint CFA, a Forestay Alapkezelő ügyvezető üzlettársa.

Forrás: Portfolio / Mudra László

"Minden eszköz vonzó, amíg értelmezhető hozamot termel. A jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon alacsony a hozamkörnyezet és úgy néz ki az ingatlan is kapott helyet a befektetők asztalán, nagyon nem mindegy viszont, hogy milyen ingatlanról is beszélünk" - kezdte Hornok Krisztián MRICS, az Indotek Group tranzakciós igazgatja. "Diverzifikálni szeretnénk a portfóliónkat. Itthon olyan hozamokat tudtunk elérni, amiket külföldön kellő beágyazottság nélkül lehetetlen lett volna – ez mára megváltozott, mivel kevés itthon a "jó ügy”. Kevés olyan lehetőség jön itthon szembe, aminél nem találunk máshol jobbat, ha mégis találunk ilyet, akkor is a diverzifikáció lesz a fő szempont" - válaszolta arra a kérdésre, hogy más országok felé fordulnak-e a jelenlegi hazai hozamkörnyezetben.

Hogy a covid hatására hogyan változott a befektetői magatartásuk Hornok Krisztián elárulta, hogy ők továbbra is mindent vásárolnak, bár a logisztikában például nem akarnak annyira részt venni - itt elmondása szerint furcsán alacsonyak a hozamszintek. "Szeretünk szembemenni a trendekkel, így mi most például hoteleket is vásárolunk olyan helyeken is mint Görögország" - zárta mondandóját az Indotek tranzakciós igazgatója.

"Kezdjük onnan inkább, hogy definiáljuk, kik is a befektetők? Eddig ugyanis főleg a fejlesztőkről és ingatlanbefektetési alapokról volt szó, viszont van itt még egy szint is: az intézményi, pénzügyi befektetők, akik eleve adják a pénzt. Az a kérdés, hogy nekik miért vonzó továbbra is az ingatlan" - vetette fel a kérdést Pallos Noémi CFA, a Futureal-csoporthoz tartozó Finext Asset Management vezérigazgatója. "A prime irodák hozamai jelenleg 4-5% között vannak, miközben az amerikai referenciahozamok már 3% felé kúsznak – biztos, hogy az a 1,5% kellően fedezi az ingatlanban rejlő plusz kockázatokat? - lamentált Pallos Noémi.

"Beszélni kell továbbá a hazai likviditás helyzetéről is, mert mondjuk ki, a magyar likviditás nem túl erős a hazai piacon, nem függetlenül attól, hogy a lakossági ingatlanalapokat mondhatni kicsinálták - persze kérdés, hogy volt-e egyáltalán ezeknek ebben a formában létjogosultságuk" - folytatta az eszközkezelő vezérigazgató. Nemzetközi összehasonlításban a magyar piacon nagyon alacsony a hazai befektetők aránya, többek közt a klasszikus értelemben vett nyugdíjpénztárak hiánya miatt is.

Az ingatlan mindig is lokális biznisz marad, ezért jó lenne, ha több magyar intézményi befektető lenne a magyar piacokon

- kívánatos lenne, ha az MNB is erősen elgondolkozna például a limit-szabályokon - zárta Pallos Noémi.

"2008-tól az országok jegybankjai rengeteg pénzt öntöttek a piacra és ezeknek a pénzeknek most meg kell találnia a helyét. Látszik, hogy ez az inflációs környezet nem kedvez a kötvényeknek, így az elmúlt években hatalmas tőkekivonásokat láthattunk a kötvényalapokból. Maradt a részvény és az ingatlan, mint kedvelt befektetés. Látjuk, hogy a részvények hogy mennek felfelé, de ingatlan közben jó védelmet is ad az infláció ellen, ami biztosítja a népszerűségét" - vélekedett Pázmány Balázs FRICS, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke. A befektetői aktivitás kapcsán elmondta, hogy meglátása szerint az első félévben nem voltak kifejezetten nagy üzletek az ingatlanpiacon.

Sok befektető ott áll a határon ugrásra készen, de nem merik még megugrani ezeket a nagyobb üzleteket.

Ennek kapcsán szerintem következő félév sokkal erősebb lesz befektetési volumenben" - tette még hozzá. A befektetési stratégiákkal kapcsolatban elárulta, hogy az irodák helyett tavaly inkább a kiskereskedelem felé fordultak, de persze minden eszközosztály hasonlóan vonzó marad. Az irodapiac szerinte ki fogja heverni a válságot, de ki fog nyílni az olló a jó és rossz minőségű épületek között.

Forrás: Portfolio / Mudra László

Salamon Adorján MRICS, az ESTON International vezérigazgatója szerint azért jön ide egyre több pénz, mert egyre kevesebb jó lehetőség van más piacokon, nálunk fejlettebb gazdaságokban pedig ez inkább ilyen komplementer dolog. "Egyetértek Balázzsal, hogy az infláció ellen jó befektetés az ingatlan. Más kérdés, hogy ha az erős infláció mellett erősödik is a forint, míg a befektetések inkább euróban vannak denominálva, akkor lehetnek itt ellentétes mozgások is."

Az ESTON vezérigazgatója meglehetősen más álláspontot foglalt el Noémivel szemben a likviditás kérdésében: "A likviditás nem kérdés, mindenkinek van itt pénze - minden termelő, befektető, fejlesztő vállalat magas likviditással rendelkezik. Itthon a magas hozamkörnyezet bevonzotta a külföldi befektetőket, menet közben viszont ez a nagy likviditás felnyomta az árakat, így sok magyar cég, akik nagy likviditással rendelkeztek kimentek a régióba vásárolni."

A hozamok kapcsán Salamon Adorján még hozzátette, hogy véleménye szerint az eszközcsoportok között a hozamok terén ki fog nyílni az olló: lesznek 5%-os hozamok és lesznek magasabb, esetleg cash-flow nélküli 8%-ok is. A prime logisztikai és prime irodák közötti jelenlegi 150 bázispontos különbség viszont szűkülni fog.

Címlapkép: Portfolio / Mudra László