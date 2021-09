Infláció szintű, vagy még magasabb áremelkedés a lakáspiacon: mit bírnak még el a lakásvásárlók?

Mit bírnak még el a lakásvásárlók? Egyre szigorúbb a szabályozás, drágul a kivitelezés, lassan lejár a moratórium, illetve az állami ingyen milliók és ösztönzők időszaka. Mi lesz a hazai lakáspiacon? Merre mennek az árak? Hogy alakulnak a bérleti díjak? Van bármi esély, hogy itthon is kialakuljon a bérlakásszektor, bővítve ezzel a bérlési lehetőségeket, vagy nincs is rá szükség, hisz Magyarországon már kiirthatatlan a tulajdonlási kényszer? Ezekről, és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettek a lakáspiaci panel résztvevői a 2021-es Property Investment Forumon.

A járvány először a személyes találkozások megtorpanásán keresztül a lakáspiacot is érintette, de azóta erős a kereslet és zajlanak a vásárlások. Hogyan látják az ingatlanpiac és a lakáspiac helyzetét az elmúlt másfél évben, és mik a várakozásaik? – tette fel a kérdést a moderátor, Nagy Gergely, az OTP Csoport budapesti régiós ügyvezető igazgató-helyettese.

Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezetője szerint gyorsan túljutott a válságos időszakon a lakáspiac. Eddig a budapesti árnövekedés volt erősebb, most a vidéki, ami következhet abból, hogy felértékelődik a vidéki életmód és abból is, hogy a fővárosban már elrugaszkodtak az árak. A hitelezésben is dinamikus a növekedés, nemcsak volumenben, hanem szerződésszámban egyaránt. Az alku lehetősége elég alacsony a lakáspiacon, ami szintén arra enged következtetni, hogy a járvány, csak időszakos megtorpanást okozott.

Banai Ádám, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Szörcsök Gabriella, az Atenor lakóingatlanfejlesztési üzletág értékesítési menedzsere elmondta, hogy jó minőségű és jó lokációjú fejlesztésekre eddig is volt, és ezután is lesz kereslet a piacon. Hozzátette, hogy az új építésű lakópiacon jelenleg nagy árkülönbségek vannak, ami nemcsak a lokációból fakadhat.

Azok a projektek, amelyek valamely kiemelt környezetben, vagy csomópontban helyezkednek el, jelentős árszigetet fognak tudni a jövőben kialakítani. Ez is egy tendencia lehet a piacon, ugyanis az ilyen elhelyezkedésű lakásokat megtartják a vevők hosszú távon.

Nagy Gergely arról is kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy szerintük milyen a befektetői étvágy és a szabályozói környezet. Szükség van valamilyen változtatásra a piacon? Banai Ádám szerint az egyik legfontosabb a kiszámíthatóság és a stabilitás, hiszen már önmagában is sok tényező tud volatilitást okozni a lakáspiacon.

Nagy Gergely, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

A kiszámíthatóságot emelte ki Szörcsök Gabriella is, mint mondta:

Az ingatlanfejlesztés egy lassú mamut, hosszú a kifutása, legalább 5-6 éves átlátható időszakra van szükség, hogy lehessen tervezni.

Dr. Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója szerint most egyértelműen a lakáspiac az egyik erős húzóágazat. Kiemelte, hogy a stabilitáson felül kedvező lenne, ha gyorsan tudna megújulni a magyar lakásállomány. Az állami beavatkozásokról elmondta, hogy az egyik ilyen terület az az intézményi befektetők helyzetbe hozása, enélkül ugyanis nehezen tudna elindulni a bérlakáspiac:

Kifejezetten jót tenne a magyar piacnak ha bérlakásszektor beindulna. Megfontolható lenne, hogy az állam próbálja meg lábra állítani ezt a szektort.

Schrancz Mihály, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Mi kell a bérlakáspiac kialakulásához?

"Lehet olyan szabályozói környezetet teremteni, hogy működjön ez szegmens" - mondta el Banai Ádám, majd hozzátette, hogy a cseh piacon, ahol ez életképes, egyrészt van egy régiós intézményi befektetői kör, másrészt jelentősen különbözik egymástól a bérleti díj és egy hiteltörlesztésnek a havi összege. Itthon ez a két szám szinte ugyanakkora. Ezen túl szükség lenne egy tiszta jogi környezetre is, hogy egy hosszú távú befektető belevágjon, de a bérbevevőnek is vonzó legyen.

Szörcsök Gabriella azt emelte ki, hogy ha a jogi környezetét megnézzük, akkor az látható, hogy túl nehéz egy bérlőt utolérni, ha problémássá válik. Akár az ingatlan visszavétele is egy komplikált ügy lehet. Másrészt a bérlői oldalon a jövedelmi szinteknek emelkednie kellene, hogy jobb minőségű ingatlanok bérlését engedhessék meg maguknak az emberek.

A befektetők hozamelvárásához is fel kellene zárkóznia a bérlakások bérleti díjainak, enélkül nincs befektető, aki belevágna.

- tette hozzá az Atenor értékesítési menedzsere.

Szörcsök Gabriella, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

A moderátor ezt követően az építési költségekről érdeklődött a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinél. Schrancz Mihály elmondta, hogy 15%-os áremelkedést tapasztaltak az építőanyagoknál, valamely anyagár már csökken, de például az alumínium elképesztő mértékben emelkedik. Összességében az építőipari anyagok ára a szakértő véleménye szerint már nem fog drasztikusan emelkedni.

A lakásárak alakulásáról ugyanaz a vélemény: nincs olyan tényező, ami lefelé hatna

Schrancz Mihály szerint infláció felett lesz az áremelkedés. A bérleti díjakban nagy áremelkedés nem várható, visszatérhetünk a Covid előtti helyzethez.

Banai Ádám az árak kapcsán elmondta, hogy nagyon rugalmatlan a kínálat abban, hogy árat csökkentsen, még a 2008-as válságnál sem volt durva csökkentés. Egy idő óta folyamatos a reálbérek emelkedése, a hitelek olcsók, és még mindig az egyik legjobb befektetési termék lehet a lakás. Ugyanakkor egy-egy nagyvárosban, valamint Budapesten elrugaszkodtak az árak egy átlagos keresetet figyelembe véve, persze van az a réteg, aki meg tudja fizetni.

Szörcsök Gabriella szerint a budapesti lakáspiac méltó helyre került a régióban az árak tekintetében, és ez várhatóan nem fog megtorpanni, hanem folytatódik tovább. Az árnövekedési potenciál fejlesztői szemszögből nézve képes lesz kompenzálni az építőanyagok áremelkedését.

A közönség is szavazott a lakásárak kérdésében, valamivel több, mint 70%-uk vár kis mértékű növekedést, ami infláció körüli szintű lesz. 20%-uk pedig jelentős, további növekedést prognosztizál.

Címlapkép: Berecz Valter/Portfolio