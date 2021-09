Lottó ötös tippjáték megjósolni, hogy mikor áll vissza teljesen a turizmus

A moderátor, Hegedűs Attila MRICS, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy idén nyáron 48%-os kihasználtságot mértek a szállodapiacon, majd arról kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy milyen javulást látnak a 2020-as állapotokhoz képest.

Hegedűs Attila MRICS, forrás: Berecz Valter/Portfolio

Erdei Bálint, a RedWood Real Estate Holding vezérigazgatója elmondta, hogy a tavalyi sereghajtó szerepéből aligha tudott a magyar szállodapiac kigyógyulni európai viszonylatban. Sokkal jobb nyarat jósoltak az elemzők, de negatívak lettek a számok az előrejelzéshez képest. Ez nemcsak Budapestre, hanem Európára is igaz. A vidéki szállodapiacon jobbak a kilátások, de Budapest erősen a külföldiekre alapoz. Arra a kérdésre, hogy vannak-e már látványos tranzakciók, új befektetések, vagy kiszálló szállodatulajdonosok, a vezérigazgató elmondta:

A tőke nem preferálja Magyarországot, viszont vannak olyan célpontok, ahol a befektetők szívesen vásárolnak. Ez még korai itthon, talán jövőre elérünk az átárazásokhoz és a tranzakciók megindulhatnak. A munkaerővel is probléma van, a bizonytalan jövő miatt sokan elhagyták a szakmát.

Erdei Bálint hozzátette, hogy a szállodafejlesztés, illetve üzemeltetés egy nagyon érdekes szegmens. Az, hogy az első egy-két év nehezebben indul, az nem sok idő a teljes ciklus hosszát nézve. Elmondta, hogy hitelezőtől függ, de most is lehet létjogosultsága egy nem tömegtermék jellegű hotelfejlesztéseknek. A teljes fejlesztési ciklus legalább 3 év, vagyis egy most induló projekt 2025-re lenne kész, amikorra várhatóan már visszatér a turizmus.

Erdei Bálint, forrás: Berecz Valter/Portfolio

Kovács Balázs, Danubius Hotels a vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a vizibilitás 6-8 hét, a többi jóslat.

Amit most 6-8 hétre előre látunk, az sokkal pozitívabb mint májusban az újrainduláskor volt.

- mondta, majd hozzátette, hogy a magyar vidéki vendégek már tavaly sem akartak tudomást venni arról, hogy Covid van, pedig a korábbi hírek arról szóltak, hogy a büféreggelinek befellegzett. Arra a kérdésre, hogy Budapesten lesz-e tömeges kiszállás, Kovács Balázs azt válaszolta, hogy reméli, hiszen túlfűtött fejlesztést láttunk korábban.

Szerintem sokan fel fogják adni, mert belátják, hogy nem lesznek meg a 2019-es számok.

Végül hozzátette, hogy Budapesten óvatosan kell fejleszteni, de vidéken elférnek új projektek, most nyáron is olyan érdeklődés volt a Balatonon, hogy minden szobát, ártól függetlenül ki lehetett adni.

Kovács Balázs, forrás: Berecz Valter/Portfolio

Morvai Zsolt, a Takarék Csoport, Takarékbank Zrt. vállalati üzletág igazgatója elmondta, hogy korábban arra számítottak, hogy talán 2022-re közelíteni fogjuk a korábbi piacot, most azt látják, hogy kérdőjelek vannak már 2023-2024-re vonatkozóan is.

Az, hogy teljesen mikor áll vissza a turizmus, az lottó ötös szerű tippjáték.

- mondta, majd hozzátette, hogy a vidéki szállodák sem tartanak feltétlenül ott, hogy az éves szükséges pénzáram kijöjjön, amellett, hogy még tart a moratórium. Finanszírozói szempontból, ha most egy hotelfejlesztő bekopogtat, az nem egy egyszerű feladat, mert a legnagyobb kockázatok továbbra is ezen a piacon vannak. Morvai Zsolt szerint, akinek van jelenleg szállodapozíciója, annak tartani érdemes, illetve mostanra időzíteni a felújítást.

Morvai Zsolt, forrás: Berecz Valter/Portfolio

Dr. Bobvos György, a TriGranit fejlesztési igazgatója szerint a szállodaszakma már 30 évvel ezelőtt beismerte, hogy ez egy rizikós üzleti tevékenység, azzal, hogy elkezdték különválasztani a szállodai ingatlanok tulajdonlását és üzemeltetését. A különválasztódás azt sugallta, hogy ez nem egy biztonságos befektetés.

Az az érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy a járvány hatása a turizmusra csak pillanatnyi dolog és hamarosan visszatérünk a 2019-es évhez. Szerintem a Covid évekig velünk lesz, ciklikusan a lezárások is velünk maradhatnak. Az üzleti utazások a legoptimistább előrejelzések szerint csak 2026-ra tudnak visszarendeződni.

Dr. Bobvos György, forrás: Berecz Valter/Portfolio

Hozzátette, hogy Budapest, és az európai nagyvárosok külföldiekre támaszkodnak, ezért a hazai fővárosi szálloda világ rettenetes módon érintve lesz hosszú távon is, de a vidéki szállodák, kevésbé fogják mindezt érzékelni. A szállodaszakma megítélése egy nagyon összetett dolog, ingatlan oldalról olyan hosszú a megtérülése, hogy tisztán üzleti jelleggel kevés olyan befektető van, aki elfogadja ezt a 20-30 éves megtérülést, ha pedig erre még rájön a Covid hatása, akár 50-60 évre is kitolódhat.

A szakértő beszélt arról is, hogy Budapesten most jócskán meg kell válogatni, hogy mit és hol fejlesszenek, vidéken viszont van tere. Egy másik opcióként azt mondta, hogy:

az átfejlesztés is jó lehetőség lehet, ami ma szálloda, az holnap lehet felső kategóriás lakóépület.

Címlapkép: Berecz Valter/Portfolio