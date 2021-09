A milliós négyzetméterár sem állítja meg a lakásvásárlókat: kapkodják az új lakásokat

A nyári új lakáskínálat nem tudta tartani a lépést az eladott mennyiséggel, így ismét 7 ezer alá csökkent a szabad, még megvásárolható budapesti új otthonok száma. Bár nem volt rekord a értékesítési szám, az elmúlt 3 év távlatában még így is sok, mintegy 1900 új lakást vásároltak meg Budapesten, amellett, hogy már elérte az 1 millió forintos átlagot a négyzetméterár. Úgy tűnik, hogy a XIII. kerület újra és újra nagy kedvence a vásárlóknak, ugyanis a korábbi negyedévhez képest minden kerületben csökkent valamelyest az eladott új otthonok száma, miközben Angyalföldön közel 130-al több új lakást vettek meg 2021 nyarán - a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján.

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk a legfrissebb újlakás-piacot érintő adatokról és változásokról, illetve arról is, hogy átlépte az 1 millió forintos határt a budapesti új otthonok átlagos négyzetméterára:

Ezek egy lényeges pontja, hogy

2021 május és augusztus között közel 1900 lakást adtak el a fejlesztők.



Ez a szám 5 százalékkal ugyan elmarad az előző negyedévi értékesítéstől, de így is kiemelkedőnek számít az elmúlt 3 évet tekintve. Az előző negyedévi magas értékesítés tehát nem csak egyszeri kiugrás volt, a gazdaság pandémiát követő helyrerázódása az újlakás-piaci szektorban is jelentkezik.

A sok vásárlás hatására a szabad lakások száma ismét 7 ezer alá csökkent, mert a magas értékesítéssel a nyári új kínálat nem tudta tartani a lépést. Kevesebb, mint ezer új lakást jelentettek be a fejlesztők, többnyire kis lakásszámú társasházak értékesítése kezdődött el: a nagyobb fejlesztők közül egyedül a Cordia és a Metrodom jelentett be új projektet, a külső kerületekben viszont három, legalább 80 lakásos nagy projekt (Zr2 Residence, Dudis Dream Lakópark II, Furmint Házak II) értékesítése is elkezdődött. Az alacsonynak tekinthető új kínálat oka, hogy a nagy fejlesztők év első felében elindított projektjeinél még tart az intenzív értékesítési szakasz, valamint a nyári szezonban a korábbi évek tendenciái alapján kevesebb projektet szoktak bejelenteni.

A XIII. kerület a befutó

Az eladott lakások területi eloszlása alapján kismértékű átrendeződést látható a budapesti piacon.

Nyáron a legtöbb új építésű lakást Angyalföldön adták el, a kerület részesedése majdnem elérte a 40 százalékot.

Ez 8 százalékponttal több, mint tavasszal volt. Korábban is mindig erős érdeklődést mutattak az újlakás-vásárlók a XIII. kerület iránt - már csak a területi adottságaiból is következően - de a XI. kerület, illetve összességében a külső-pesti és belső-pesti kerületek is népszerűek, ezeken a területeken átlagban 300-400 lakás értékesítése történik negyedévenként.

A nyári hónapokban minden kerületben csökkent, vagy hasonló volt az eladott új otthonok száma, egyedül a XIII. kerületben történt több értékesítés: közel 130-al több új lakásnak lett új tulajdonosa itt, mint a tavaszi időszakban. A második legvonzóbb, illetve kínálatban is elégséges fővárosi rész a XI. kerület volt, ami a teljes értékesítésből 18 százalékot vett ki.

