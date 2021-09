Jövő év elejéig tarthat a nagy alapanyaghiány

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hónapok óta másról sem szól az építőipar mint az alapanyagárak drasztikus emelkedéséről. Mint ahogy azt már megannyiszor megírtuk és a szakértők elmondták, az elszálló árak okait a világpiaci folyamatokban kell keresni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy nem csak kis hazánk szenved az áremelkedéstől, hanem Európa nagy része is - derül ki az ING riportjából. Az elemzés szerint a szektor dolgát nem csak a dráguló alapanyagok nehezítik, hanem a munkaerő egyre növekvő hiánya is.