Közel 50 millió euró hitelt kap a Futureal az MKB Banktól

A Futureal közel 50 millió euró (mintegy 17 milliárd forint) értékű hitelszerződést írt alá az MKB Bankkal a Budapest ONE irodapark 3. ütemének finanszírozására. Az emberközpontú és környezetbarát irodakomplexum befejező fázisát 2022 második felében adják át.

Több mint tizenöt éves futamidőre, összesen 49 millió eurót meghaladó értékben biztosít hitelt az MKB Bank a Futureal által fejlesztett Budapest ONE irodapark harmadik ütemének megvalósítására és üzemeltetésének finanszírozása.

Az irodaház 25 ezer négyzetméteres első ütemét már 2020 elején átadták. Az épület jelenleg kivitelezés alatt álló 2. és 3. üteme idén májusban került szerkezetkész állapotba. Az egy időben fejlesztett két projekt során 40 ezer négyzetméter iroda- és közel 3500 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató terület épül fel, amelyet közel 2 500 négyzetméter zöldfelület egészít ki. A két ütem helyiségeibe 2022. második felében költözhetnek be a bérlők.

Budapest ONE, kép forrása: Futureal

Az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál elhelyezkedő irodapark újonnan felépülő épületrészei adnak majd otthont a Vodafone új főhadiszállásának, valamint ide költözik a BT regionális szolgáltatóközpontja is.

„A most megkötött hitelszerződés az MKB Bankkal egy korábbra visszanyúló, sikeres együttműködés újabb állomása. Mind a nemzetközi, mind a hazai piacon továbbra is komoly igény mutatkozik a modern, emberközpontú és környezetbarát irodák iránt." – hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer mellett az irodapark megszerezte a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során. A teljes épületegyüttes tetején egy közel 500 méteres, rekortán borítású panorámás futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll majd, az új mélygarázsban pedig lehetőség lesz nem csak az elektromos autók, hanem az elektromos kerékpárok és e-rollerek töltésére is.

Címlapkép forrása: Futureal