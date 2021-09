Okos épületek: már a vízóra leolvasásához sem kell élő munka

A mobiltechnológia, a mobilhálózatok által kínált szolgáltatások már egyáltalán nem csak arról szólnak, hogy felhívhatjuk a segítségükkel telefonon egy ismerősünket. Az IoT, az okos épületek és az okos városok világában a mobiltechnológia már hatékonyan képes összekötni a közművek, az otthonok összehangolt rendszereit, valamint azok automatizálással, energiahatékonysággal kapcsolatos törekvéseit. Hogyan lehet leolvasni élő munka nélkül egy vízórát? Hogyan lehet lekövetni és meghatározni egy esetleges csőtörés pontos helyét? Erről is szó volt az idei Property Investment Forumon.

Gál Andor, a Telenor Magyarország Zrt. üzleti megoldás menedzsere előadása során felidézte, hogy évtizedekkel korábban, a mobiltelefonok megjelenésével együtt, szinte azonnal felbukkant az igény a pusztán adatkapcsolatra alkalmas eszközök, megoldások iránt, amit később, a Csomagkapcsolt Adatátvitel egyszerűsített le, ezzel ugyanis az adatok továbbítása jóval könnyebbé, megbízhatóbbá vált, illetve a végpontok száma is növekedni kezdett.

A legfrissebb adatokat alapján - csak az ipari kártyák darabszámát tekintve - meghaladtuk az 500 000 darab végpontot, ami nagyon nagy eredmény.

- mondta el a szakértő, majd azzal folytatta előadását, hogy bemutatta, hogy ezeket az ipari megoldásokat mire is lehet használni. A Telenor ipari megoldásainak legfőbb területei a következők:

Távfelügyelet,

Gépjárműkövetés és járművédelem,

Pénzforgalmi műveletek,

Személyvédelem,

Okos otthon.

A fejlődés nem áll meg itt, főként az úgynevezett „okos megoldások” felé való törekvés miatt a végpontok száma hirtelen, exponenciálisan fog emelkedni

- mondta Gál Andor, majd hozzátette, hogy a Telenor elkötelezett ezen megoldások iránt, ez a hálózatuk frissítését, fejlesztését követeli meg, melynek részeként a hálózati elemek cseréje már elkezdődött, hogy tudjanak válaszolni a megnövekedett igényekre.

Gál Andor, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

A szakértő példaként a Zalavíz Zrt. mutatta be, akik a vízórák rendszeres, pontos távleolvasását kérték a szolgáltatótól. Pár év múlva, már aligha lesz olyan szakember, aki leolvassa a vízórákat, ezért is kérték fel a Telenort, hogy élőmunka nélkül is lehetőség legyen ezen munkafolyamat teljesítésére. A különböző kihívásokra, különböző megoldások születtek a projekt teljesítése érdekében:

Ezek az eszközök a föld felszíne alatt helyezkednek el, gyakori mostoha körülmény, hogy például az emelkedett vízszint miatt a vízóra nem látható. Az szintén a kihívás nagyságát növeli, hogy a vízóra aknán található fém aknafedél, valamint parkoló autó és egyéb tereptárgyak önmagukban is csökkentik a kültéri lefedettséget, megnehezítve a hálózati lefedettség aknába való levezetését. A hagyományos, úgynevezett „m2m” megoldással nem lehetett lefedni ezt az igényt, ezért az IoT (Internet of Things) volt a Telenor segítségére.

A hálózati oldalon a meglévő állomásaikat IoT hardverekkel és szoftverrel bővítették az igényeknek megfelelően, és pár hónap elérhetővé vált az adott területen (Zalaegerszeg) és vonzáskörzetében a NB-IoT.

Ehhez nem csak hálózat, hanem végponti eszközökre és szoftverre is szükség volt, amit a 3C Kft. biztosított. Ők a vízórák aktuális állását rögzítették, rendszerezték, illetve továbbították a Zalavíz Zrt. részére.

Ezen adatok birtokában nem csak pusztán a vízórák aktuális értékeit lehet megtudni, hanem lehetőség nyílik az adatok változásaiból - a vízfelhasználás csökkenéséből, vagy növekedéséből - a fogyasztói szokások kirajzolására, vagy akár arra, hogy egy rejtett vízszivárgás, csőtörés esetén riasztásokat lehessen küldeni, és szinte azonnal detektálható legyen probléma a pontos helye.

A közös munka eredményeként ma közel 500 eszköz végzi a méréseket a Zalavíz szolgáltatói területén.

Az épületek - legyen az lakóépület, irodaház, gyár - tervezésénél rengeteg részletet szükséges kidolgozni az adott igényeknek megfelelően, amelynek a fenntarthatóság, az energiahatékonyság egy igen nagy részét képezik. Rengeteg olyan megoldás létezik, amely nem igényel mobilitást, vannak azonban olyan területek, ahol a mobilszolgáltató háttértámogatása elengedhetetlen.

Címlapkép: Berecz Valter/Portfolio