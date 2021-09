Ideje lenne leállni az épületek lebontásával

Amikor az emberek az üvegházhatású gázok kibocsátásának felelőséit keresik, előszeretettel mutogatnak a közlekedésre - legyen az városi vagy légi - vagy a húsfogyasztásra is akár. A zöldülés kapcsán egy gyakran elfeledett szektor az ingatlanszakma (holott a globális kibocsátás 40%-ért az épületeink felelnek), azon belül is az építkezések, melyek egyesek szerint fölöslegesen nagy terhet rónak a bolygónk nyakába. Egy, a BBC által szemlézett tanulmány szerint az ingatlanszektornak ideje lenne már végre leszoknia az épületek elbontásáról és újak építéséről, helyette pedig inkább a meglévők újrahasználása, átépítése felé kellene fordulni.

"A legzöldebb épület az az épület, amelyet már megépítettek" - hangzik Carl Elefante építész híres idézete. Hogy az állítás mennyire helytálló, azt bizonyítja a tény, hogy az épületek CO 2 kibocsátása elsősorban az építési alapanyagok gyártása során keletkezik (angol szakszóval "megtestesült" vagy "beágyazott kibocsátás"): egy idén februári tanulmány szerint

egy épület élettartama alatti teljes kibocsátás 75%-áért annak beágyazott kibocsátása felel.

Ez nem is csoda, hiszen a tégla és acélgyártás rendkívül sok CO 2 kibocsátással jár, nem is beszélve a cementről, ami egyedül a globális kibocsátás 8%-áért felel.

A repülők, járművek és bojlerek által kibocsátott szén-dioxid sokkal inkább él az emberek fejében, mint az épületek beágyazott kibocsátása - idézi a BBC a Royal Academy of Engineering koordinálása alatt megszülető, több neves mérnök közreműködésével létrejövő tanulmányt. A tanulmány szerint az építőiparnak sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie az épületek újrahasznosítására, valamint az újrafelhasznált alapanyagok és a megújuló energiaforrások használatára.

A hírügynökségnek nyilatkozva Rebecca Lunn, a Strathclyde Egyetem professzora, a tanulmány egyik társszerzője elmondta:

A legnagyobb hibánk, hogy épületeket építünk, majd leromboljuk és eldobjuk őket - ezt mihamarabb be kell fejeznünk.

Egy másik szerző Mike Cook, az Imperial College adjunktus professzora inkább az útépítésre helyezte a hangsúlyt, mondván, hogy előbb fontosabb volna a meglévő úthálózat kihasználtságát maximalizálni, mielőtt újakat fektetünk le.

A Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) egyik tagja, Dr. Julie Godefroy megszólalásában a kormányt sürgette, hogy az építőipar számára is határozzon meg célokat a zéró-kibocsátás elérésére, beleértve a beágyazott kibocsátás visszavágását is. "El kell kerülnünk az épületek elbontását és újak építését. Általában egy épületben a legtöbb anyag a föld alatt van - meg kellene próbálnunk a már létező alapokra építkezni" - mondta.

A "felújítás kontra új építés" vita gyakran visszaköszön az ingatlanszakmában, amikor a fenntarhatóságról beszélünk. A téma az idei Property Investment Forum 2021 konferencia finanszírozói panelbeszélgetésén is előkerült, elsősorban a lakások felől megközelítve a kérdést: "Van egy 4 milliós ingatlanállományunk, míg erre minden évben mindössze 20-25 ezer új ingatlan épül.

Károsnak tartom, hogy a támogatások a keresletet az új építésűek felé tolja el, miközben ha hasonlóan támogatnánk a felújításokat is, akkor sokkal nagyobb hatást érhetnénk el.

- hangsúlyozta véleményét Dr. Schweizer Edina, a Noerr Közép-Kelet Európai banki és pénzügyi igazgatója. Hozzátette, szerinte a regulátornak óriási lehetősége van itt pusztán a volumen miatt.

Csak hogy a vita másik oldalát is hagyjuk szóhoz jutni, az ingatlanfejlesztők inkább a több zöld lakás építésében látják a jövőt: "Az ingatlan az egyik legnagyobb felelőse a CO 2 kibocsátásnak a közlekedés mellett. A legnagyobb károsanyagkibocsátás-csökkentést teljesen új városrészek tervezésével lehet elérni, ahol az ingatlanok mellett a közlekedésre is hatással lehetünk. Valamit persze kezdeni kell a száz éves bérházakkal is, de ott sem házanként kell haladni - fogalmazta meg álláspontját Horváth Csaba, a Market Asset Management Zrt pénzügyi és befektetési vezetője ugyan azon panelbeszélgetés során.

Címlapkép: Getty Images