Hat pozícióváltás a szeptemberi ingatlanpiacon, amiről mindenképp tudnod kell

Szokatlanul aktív volt a szeptember az ingatlanpiacon a különböző pozícióváltások tekintetében. Hat cégnél is történtek váltások: a Diófa Alapkezelő Incze Zsombor t nevezte ki a vállalat új üzletfejlesztési vezetőjének. 2021 szeptemberétől Sellyey Tamás t nevezték ki a Forestay Group stratégiai és üzletfejlesztési igazgatójává. Szintén szeptemberben jött a hír, hogy ez év augusztusától Gulyás Ede országigazgató-helyettesként irányítja a Globe Trade Centre (GTC) magyarországi működését. Az Avison Young Hungary-nél is történtek változások, a cég Cifer Martinát nevezte ki az irodabérbeadási részlegének vezetőjévé. A DVM group pedig új kommunikációs és marketing igazgatót nevezett ki a csapatában, Vámosi Attila személyében. Végül a ConvergenCE is bejelentette, hogy a céghez nemrég csatlakozott Dr. Kolozsi Judit, aki bérbeadási menedzserként erősíti a csapatot.