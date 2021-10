Ez nem csak egy vasúti alagút - Egész Budapest átalakul a belvárostól kezdve egészen Újbudáig

Évszázadot meghatározó átalakításokat terveznek a Duna alatti vasúti alagút megépítésével párhuzamosan, a budapesti pályaudvaroknál. A Déli eltűnne, a Nyugati pályaudvar és környéke nemcsak átrendeződne, de a fejlesztést követően egyértelműen ez válna Budapest főpályaudvarává. Milyen megállókat alakítanának még ki? Milyen formában, és hogyan zajlana az alagút építése? - Ezekről a kérdesekről is szó volt a Budapest Fejlesztési Központ és a Portfolio október 6-i " Vasút a Duna alatt " konferenciáján.

Közelítsük meg műszakilag - A Duna alagút infrastruktúrája

Schulek János, a FŐMTERV Zrt. műszaki igazgatója előadásában elmondta, hogy a hármas metró felett, a Széll Kálmán tér, majd jóval a Duna alatt kell, hogy fusson a új alagút. Figyelni kell a fürdőket kiszolgáló feltörő forrásokra is.

A vasúti pálya kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a rezgések ne károsítsák a felszínen lévő épületeket.

- mondta el a műszaki igazgató.

Nyugati pályaudvar kialakítása: Az Eiffel-csarnokhoz való csatlakozási lehetőségek kapcsán a szakértő elmondta, hogy két csatlakozási lehetősége lenne a vasútnak, az egyik a csarnok alatt, a másik az Eiffel udvar alatt futna. A csarnok alatti kapcsolódási pont tenné lehetővé, hogy ne csak négy-, hanem hatvágányos elrendezést valósítsanak meg.

Hogy lehet a csarnok alá kerülni? Körülbelül 40 méter széles sáv áll rendelkezésre a csarnok alatt, hogy először négy vágány beépülhessen, ami a csarnok után ki tud bővülni. A vágányok, illetve a feljáró elrendezése nagyon kötött és a vonatsávok, valamint a peronok felett alakítanák ki az aluljárószintet. A peronok hosszánál meg kell felelni a 300 méteres InterCity vonatok, és a 400 méteres peronszükségletű nemzetközi vonatoknak egyaránt.

"A HÉV-ekkel (M5-ös metró) való kapcsolódási pont kialakítására a csarnok északi részének keresztmetszeténél lenne lehetőség" - mondta el Schulek János, majd hozzátette:

A fejlesztéseket követően egyértelműen ez lenne Budapest főpályaudvara.

Széll Kálmán téri állomás kialakítása: a téren lévő legyezőépület miatt nem lehet majd a feljárót a tér közepére építeni, a kijáratokat a peronszintek két végéhez tervezik, ezek közül egyik a Magyar Jakobinusok terére, a másik a Széll Kálmán térre vezet. Ezen a területen a szélesítés miatt pajzzsal nem lehet építkezni, a bányászat a megoldás az alagút kiépítésére. A peronról egy galériaszintre, majd mozgólépcsőn a felszínre lehetne majd kijutni. A tervezett mozgólépcsők számát lehet, hogy bővíteni kell, mert nem egy 800 fős metróról van szó, hanem a két és fél perces időtávval közlekedő vonatokat használó több ezres tömegről, akiknek időben el kell tudni hagyni peront, hogy a következő vonat utasai is le tudjanak szállni.

Lesz másik köztes megálló? A műszaki igazgató elmondta, hogy a Sas-hegy, Villányi útnál könnyen megépíthető lehetne plusz egy megálló, akár az alagút átadása után 10 évvel is. Viszont vélhetően nem lenne elég utazó, akik miatt megérné, hogy itt is megálljanak a vonatok. A Naphegy megálló már egyáltalán nem lenne ilyen egyszerű, ott előre kellene kigondolni, mert utólagos átépítésre nem lenne lehetőség. Önmagában nagy kérdés, hogy a plusz megállók kialakítása ad-e elegendő hasznot, a 30-40 milliárd forintos megépítési költség mellett.

Megvalósíthatósági tanulmány Duna-alagút, menetrend tervezési megközelítésben

Diego D’Elia, SMA and partners Ltd. területi igazgatója az innovatív tervezési megközelítésről tartott előadást, más országokban látott jó tapasztalatok bemutatásán keresztül. Elmondta, hogy általában egy alagút megépítésének a célja, hogy a vasúti kapacitásokat növeljék a városok belső területein is.

A budapesti alagút esetében a vonatok folyamatos működésére vonatkoztatott teljes menetrend kialakítása, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra tervezése és összeállítása még kialakítás alatt van, de az már most egyértelmű, hogy ennél a projektnél, az alagút kialakítása során, új módszereket és megközelítést kell alkalmazni. Többek között ennek része az integrált és stratégiai megközelítés a leghatékonyabb kapacitási struktúra kialakítására, valamint olyan módszerek alkalmazása, amelyek az adatok folyamatos követését garantálják.

Az előadásban szó volt arról is, hogy a kapacitások strukturálását alapvetően befolyásolja, hogy az új alagút milyen lehetőségeket teremt, illetve, hogy milyen aránya lesz a távolsági és a helyi közlekedőknek.

