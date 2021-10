Homolya Róbert: A budapesti vasútfejlesztések mindenkit érintenek az országban

Megduplázódik Budapest vasúti forgalma, kikerülnek a vágányok a Nyugati nagycsarnokából, valamint a pályaudvar körülötti közvetlen városrész is teljesen megújul - csak néhány érdekesség, ami elhangzott a BFK és a Portfolio közös rendezésű Vasút a Duna alatt című konferenciáján. A délelőtti előadók beszéltek még a Vasúti alagút ambíciózus tervét kiegészítő projektekről, a környék további fejlesztéseiről mely nem csak a helyi 4 millió ember életét változtathatja meg, hanem mindenkiét Magyarországon.

A MÁV tervei

"A hazai vasútközlekedés legszűkebb keresztmetszete Budapest – az itteni vasútközlekedés nem csak a 4 millió agglomerációs lakost érinti, hanem mindenkit Magyarországon" – mondta előadásában Dr. Homolya Róbert, MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A MÁV elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia mentén a legtöbb elővárosi nyomtávon óránként 4 járat indítása a cél, valamint, hogy a bejövő vasúthálózat legalább 3 metrómegállót érintsen.

Nagy lemaradást kell ledolgoznunk, de a tervek szerint Budapesten meg fog duplázódni a vasúti forgalom – mind személy, mind teherforgalom tekintetében.

A vezérigazgató kiemelte: „A budapesti tervek nem ütik a vidéki stratégiánkat, ahol célunk, hogy minél több nyomtávon érhessék el a vonatok a 160 km/órás sebességet – a jelenlegi pályahálózat mindössze 2,4%-a alkalmas a 140 km/órás sebesség elérésére, ezen pedig változtatnunk kell.”

A vasútfejlesztések egyik kulcseleme a Nyugati pályaudvar tehermentesítése és kapacitásainak bővítése.

A Nyugati pályaudvar jelenleg tele van, több vonatot itt nem tudunk fogadni. Úgy is mondhatjuk, hogy a Nyugati pályaudvar elesett.

Az elmúlt évek koncepciójával nem is tudnánk ezzel mit kezdeni, a vasúti alagút viszont sokat fog segíteni.” - mondta el Homolya Róbert, majd a MÁV további, jelenleg is futó fejlesztéseiről is beszélt. Jelentős energiákat fordítanak országos szinten a menetidő csökkentésére, pályafejlesztésekre és járműfejlesztésekre (ebből kiemelendő a KISS emeletes vonatok és az IC+ kocsik beszerzése) egyarént. Az utazás megkönnyítése érdekében továbbá azon is dolgoznak, hogy a Volán és a MÁV járatain akár egyetlen jeggyel is lehessen utazni, úgynevezett egységes megye-bérletek bevezetésével.

Megújul a nyugati és környéke

"A pályaudvart úgy kell megújítanunk, hogy az itt épülő vasútüzem jól illeszkedjen a helyi városszövetbe. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a vasutat egy térszerkezetet összekötő beruházássá tenni" - kezdte előadását Rab Judit, a Budapest Fejlesztési Központ városépítészeti osztályvezetője. Rab Judit előadása szerint az egyetlen megoldás, hogy a fejlesztés keretei közt a pályaudvar környéke is teljesen megújuljon.

Rab Judit, a Budapest Fejlesztési Központ városépítészeti osztályvezetője. Forrás: Stiller Ákos, Portfolio

A teljes tervezési terület 44 hektárt tesz ki, melyből 23,5 hektár nem más, mint funkcióját vesztett barnamező. A városrész megújításában ennek a területnek a hasznosítása lesz a központban.

A fejlesztés keretei közt így 15 hektár területen ökológiai zöldfolyosó, zöld városi park és rekreációs terek is létesülnek.

Ezek a város rezilienciáját óhajtottak növelni, valamint a jövő klímaválságait enyhíteni. "A cél továbbá, hogy nyugati mintákhoz hasonlóan, úgynevezett kompakt városrészt alakítsunk ki." A közparkokon kívül ezáltal 235 000 négyzetméternyi lakás, közel 80 000 négyzetméternyi iroda és majd 66 000 négyzetméternyi kereskedelmi és szolgáltatási terület is kialakításra kerül.

"A Ferihegyi reptérrel való vasúti kapcsolat és a belvárosi üzleti élet közelsége predesztinálja a helyet arra, hogy esetleg egy vagy két olyan jelentős intézmény is megjelenhessen, ami Budapesten eddig hiányzott - itt konferenciaközpontokra és jelentős nemzetközi hálózatba is bekapcsolódó kulturális infrastruktúrára kell gondolni. A pályaudvar az üzleti turizmus szempontjából tehát egy csomóponttá válhat" - mondta a BFK városépítészeti osztályvezetője.

Mint ahogy arról már több szó is esett a konferencián, a nyugati vágányrendszere is teljesen átalakul.

Ennek keretei közt 8 vágány is föld alá kerül, miközben a felszíni fedett peronok is létesülnek. A műemléki csarnokból kikerülnek a vágányok, így az teljesen új funkciókat fog majd tudni betölteni.

A beruházás keretei közt továbbá megújulnak aluljáróterek, a nyugati tér igazi köztérré alakul, mely kiemeli a pályaudvar architektúráját, valamint a Westend előtti parkoló és buszfordulót is újra kell gondolni. Új közúti, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok létesülnek a XIII. és VI. kerületeket összekötő Ferdinánd-hídon és a vasút mentén, továbbá új beépítési terv is készül a Podmaniczky út mentén végig (a vágány felőli oldalon értelemszerűen).

Még több vasútfejlesztés

"A vasúti alagúton kívül nem mehetünk el szó nélkül a déli körvasút mellett sem, mely eleve kiegészíti az ambíciózus tervet. A fejlesztés során egy harmadik vágányt is lerakunk a meglévőek mellé Kelenföld és a vasúti híd között, majd onnan a ferencvárosi állomásig" - idézte fel Horn Gergely, a Budapest Fejlesztési Központ vasútfejlesztési projektigazgatója a déli körvasút tervét. A projekt kapcsán kiemelte még az újonnan létrejövő megállókat is: a Nádorkertet, ahová a fonódó villamos új szárnya is beérkezik majd, a Közvágóhíd állomás fejlesztését, mely idővel központi átszállóhellyé avanzsál, valamint a Népligeti megállót, ahol majd a hármas metróra lehet majd átszállni.

Horn Gergely, a Budapest Fejlesztési Központ vasútfejlesztési projektigazgatója. Forrás: Stiller Ákos, Portfolio

Horn Gergely ezen kívül beszélt még a külső körvasút fejlesztéséről is, mely Esztergom felől érkezve öleli körül az észak-keleti pesti régiót, hogy aztán becsatlakozzon a déli körvasútba. A cél, hogy a vonalon az S-Bahnok közlekedjenek, míg a távolsági vonatokat az alagútba terelnék. Az alagút kapcsán hozzátette, hogy a közvetlen agglomerációs területeknél nem 4+2 járatra lenne szükség (óránként 4 vonat, plusz kettő zónázó), hanem 8+6-ra.

Két további fontos fejlesztés is zajlik még a budapesti vasúti közlekedésben: a 142-es vonal felújítása Lajosmizse felé és 71-es vonal bővítése Vác irányába. Előbbi körülbelül 100 000 térségi lakost érint, akiknek eddig csak egy vágány állt a rendelkezésükre. Az új tervek szerint most Gyálig és Ócsáig plusz egy vágánnyal egészül ki a vonal. A járási sűrűség kifelé csökken majd, de még Kecskemétről is félóránkénti vonattal lehet majd Budapestre jutni. A 71-es vonal (Rákospalota - Újpest - Vácrátót - Vác) felújítása kapcsán elmondta, hogy továbbra is az óránkénti 4 járat indítása a cél.

