Honnan lesz pénz egy dunai vasúti alagútra? - Ki járhat igazán jól vele?

A kormányzati források mellett egy ilyen projekt esetén EU-s források is rendelkezésre állhatnak, például az Európai Bizottság, az Európai Befektetési Bank, vagy az Európai Regionális Fejlesztési Bank irányából. Emellett az Európai Unió Zöld Alapjának forrásaira is gondolhatunk. Ezek mellett viszont olyan források is szóba jöhetnek, mint a projekt hatására felszabaduló állami területek fejlesztők számára történő értékesítése, akárcsak használati díjak szedése, vagy a magánszektorból történő közvetlen forrásbevonás.

A londoni Crossrail 17,3 milliárd eurós fejlesztése során például a bevételek harmada származott állami támogatásból, 28 százalékot a jegybevételek finanszíroztak a maradékot pedig a magántőke egészítette ki. Az érintett területeken történő ingatlaneladások például 3 százalékkal járultak hozzá a projekt költségvetéséhez. Egy másik londoni projekt, a Northern Line Extension 1,4 milliárd eurója viszont legnagyobb részt a vállalkozói oldalról érkezett, míg a New York-i Hudson Yards Program 2,4 milliárd dollárja szinte teljes egészében különböző adókból jött össze. A lehetséges finanszírozási források megtalálása során tehát nagyon sok lehetőség áll rendelkezésre – mondta el Antonio Beltrán Arranz.

Az alagút előnyei

"Mint minden ilyen volumenű projektnél, itt is felmerül a kérdés, hogy hoz-e annyi hasznot az alagút, mint amennyi költsége van. Ezt tekintettük át a Hétfával külföldi hasonló projektek alapján." – kezdte előadását Balás Gábor. Az biztos, hogy a tágabb értelemben vett közgazdasági hasznok sokkal nagyobbak, mint amik az utazásoknál jelentkeznek, de nézzük a konkrét példákat!

Azért építünk vonalas infrastruktúrát, hogy gyorsabb legyen az elérhetőség, azért kötöttpályát, hogy az autóforgalom csökkenjen, mindebből tehát a környezet is profitál. A gyorsabb elérhetőség növeli az interakciók számát, növeli a munka és a vállalkozások termelékenységét azáltal, hogy több munkahely lesz ingázási távolságban és több potenciális munkaerő a munkaadók számára. Mindemellett csökken a lehetséges balesetek száma, csökken a lég- és zajszennyezés, növekszik a már meglévő ingatlanok értéke, valamint új városrészek alakulhatnak ki, a város kompaktabbá válik.

A hatások azonban sok esetben konkrét számokkal is mérhetők.

egyrészt a közlekedésből származó hatások EU-s útmutatók szerinti számszerűsítése

másrészt a kompaktabb város gazdasági előnyei termelékenységi és ingatlanpiaci hatások tekintetében

harmadrészt a továbbgyűrűző, dinamikus hatások, a város átalakulásának gazdasági hasznai

A város egyes körzeteiből hány százalékkal több munkahely lesz elérhető 30 percen belül 2050 után, az alagút hatására, Forrás: Balás Gábor, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

Nemzetközi példák alapján a londoni Crossrail, a bécsi Hauptbahnhof, az isztambuli Marmaray esetében 2-3 közti költséghaszon aránnyal lehetett számolni, vagyis a befektetett tőke 2-3-szorosan térül végül meg.

