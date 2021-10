Indul a pesti körvasút új megállóinak tervezése

Mint ahogy azt korábban mi is megírtuk, az új megállóhelyek építését Vitézy Dávid Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel és Kovács Péter XVI. kerületi polgármesterrel közösen jelentette be még idén májusban. Azóta a BFK lefolytatta a közbeszerzést és benyújtotta az uniós pályázatot, most pedig megindulhat a konkrét tervezési munka is.

A projekt keretei közt a BFK a következőket valósítja meg:

Új vasúti megállóhelyet terveznek az Egyenes utcai lakótelepnél a Kerepesi útnál, ahol a jövőben közvetlen átszállási lehetőség nyílik majd a vonatokról a H8-as gödöllői és H9-es csömöri hévre, amely a tervek szerint az Örs vezér térnél össze lesz kötve az M2 metróval.

Új peron létesítésével a Rákosszentmihály vasútállomás is megnyílik az utasforgalom részére. Az új peron a Fogarasi úti felüljáró vonalába tervezendő, gyalogos aluljáró által megközelíthető, és kapcsolatot teremt a XIV. és XVI. kerületek között.

Újpalota megállónál a korábban megépült peronok meghosszabbításának, valamint a peronok közötti szintbeli kapcsolat biztonságos kialakításának tervezése a feladat, ezáltal akár csatolt FLIRT vagy KISS szerelvény is megállhat itt.

Új vasúti megállóhely létesül az Erzsébet királyné útja-Kolozsvár utca vonalában, ahol az 5, 124, 125-ös buszokra és a 62, 69-es villamosokra lehet majd átszállni - munkanéven Pestújhely lesz megálló neve.

Új vasúti megállók a pesti külső körvasúton. Forrás: BFK, Vitézy Dávid

Az uniós pályázat Szatmáry Kristóf, a térség országgyűlési képviselője és Kovács Péter polgármester közös javaslatára kiegészült egy újabb elemmel is, melynek tervezését a BFK azonnal megkezdi:

egy új, különszintű közúti átjáró létesül a külső körvasúton, a XIV. kerületi Füredi utca és a XVI. kerületi Rákosi út vonalában.

Vitézy emlékeztetett, a most meginduló fejlesztés tervezése a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia részeként valósul meg, mely a fővárosi és elővárosi vasúthálózat fejlesztésének átfogó programja. Ez az egyes vonalak fejlesztésén, a város belső kerületeiben szükséges, az átjárhatóságot megteremtő összekötő elemeken (alagút a Duna alatt, Déli Körvasút) kívül tartalmazza a hiányzó megállók megépítését is Budapesten belül, hiszen ma még sokszor nem lehet átszállni vonatról metróra vagy villamosra, és hiába járnak vonatok sűrű lakókörzetek mellett, megálló híján az ott élők nem vehetik igénybe a vasutat.

Ennek jegyében tavaly októberben a MÁV-Start az S76-os járattal, hosszú szünet után, ismét elindította a személyszállító szolgáltatást a külső körvasúton. A járat jelenleg félóránként közlekedik Rákos és Piliscsaba között, Újpest és Angyalföld érintésével, újpalotai megállással. A BFK vezérigazgatója azonban hangsúlyozta, a járatot Rákostól Pécelig mihamarabb meg kell hosszabbítani.

Közép-hosszútávú cél továbbá, hogy hogy egy irányba negyedóránként közlekedjenek a szerelvények, és ha az utasforgalom ezt igényli, akkor ennél is sűrűbben.

Kőbánya irányából a vonatok egyik fele a Nyugati pályaudvarra, a másik fele pedig Piliscsaba felé közlekedne. Ehhez viszont át kell építeni a Nyugati pályaudvart, hiszen csak így lehet kapacitást emelni, a Nyugati ugyanis csúcsidőben nem tud több elővárosi vonatot fogadni, illetve indítani.

A Déli Körvasút elkészültével 2027-től Érd, Biatorbágy, Törökbálint vagy akár Tatabánya felől a járatok némelyike a Külső körvasúton haladhat át, ezzel együtt olyan vasúti szolgáltatás jön létre Budapesten, mely kör irányban a dél-nyugati agglomeráció felől Kelenföld, Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget, Élessarok, Egyenes utcai lakótelep, Rákosszentmihály, Újpalota, Pestújhely, Angyalföld, Újpest, Óbuda és a pilisi agglomeráció között teremt kapcsolatot.

A budapesti vasútfejlesztésekről szerdán tartott közös rendezésű konferenciát a BFK és a Portfolio, Vasút a Duna alatt címmel. A konferencián Vitézy Dávid mellett Fürjes Balázs is felszólalt a fővárost és környékét érintő hosszú távú, átfogó vasúti fejlesztésekről, melynek fókuszába a Duna alatt húzódó vasúti alagút került, de szó volt a déli és pesti külső körvasutakról, valamint országos léptékű fejlesztésekről is.

Ha kíváncsi az egész napos konferenciára, vagy egy-egy előadásra, akkor ezen a linken visszanézheti a szakmai programot.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid