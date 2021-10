Újabb ajánlatot tett a kormány a budapesti reptér megvásárlására

Egy, a kormány által vezetett konzorcium új ajánlatot tett a repülőtér többségi részesedésének megvásárlására - írja a külföldi lap.

A szeptember végén érkezett ajánlat magasabb a korábbi ajánlatnál, de még mindig a piaci érték alattinak tekinthető.

Júliusban számoltunk be arról, hogy a Budapest Airport elutasított egy korábbi ajánlatot, mivel azt túl alacsonynak ítélte:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 12. Már nem zárkóznak el a Budapest Airport eladásától a külföldi tulajdonosok

Ez volt az első jele viszont annak, hogy a Budapest Airport legnagyobb tulajdonosa, az AviAlliance nevű, német székhelyű légikikötő-kezelő mégis megválna a reptértől, korábban ugyanis hangsúlyozták, hogy a repülőtér „tőkeerős és hosszú távon elkötelezett tulajdonosai”:

A repülőtér tulajdonosai várhatóan már a jövő héten kijelölik a hivatalos tárgyalások megkezdésének a feltételeit - a Bloomberg forrása szerint, aki azt is hozzátette, hogy

az eladásról szóló végleges döntés még nem született meg.

Az AviAlliance nem kívánt nyilatkozni, ahogyan a kormány nevében a tárgyalásokat vezető magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium sem.

A magyar kormány az év végéig szeretné lezárni a vásárlást

- állítja a Bloomberg forrása, aki szerint az üzletet még a jövő évi parlamenti választások előtt le szeretnék zárni.

Korábban a reptér tulajdonosai hangot adtak félelmeiknek, hogy a magyar kormány nyomást gyakorolhat rájuk, hogy meggondolják magukat, például elvághatják őket a pandémia alatt juttatott támogatásoktól, vagy megakadályozhatják a létesítményfejlesztések engedélyezését. A külföldi lap szerint legutóbb a magyar kormány a nyáron benyújtott, a csomópont egyik termináljának újranyitásával kapcsolatos kérést hátráltatta.

A külföldi lap információi szerint a reptér tulajdonosainak a feltételei között valószínűleg az is szerepel, hogy megismerjék a konzorcium többi tagjának kilétét, valamint az, hogy a csoport rendelkezik-e a repülőtér megvásárlásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi potenciállal és műszaki szakértelemmel. A külföldi lap kiemeli azt is, hogy a repülőtér tulajdonosai úgy értesültek, hogy a részben állami tulajdonú Mol Nyrt. valamint Jellinek Dániel, az Indotek tulajdonosa is tagja a konzorciumnak, de ez az információ nem szerepelt a legutóbbi, nem kötelező érvényű ajánlatban.

Tavaly a Budapest Airport 38 millió eurós eredményről (EBITDA), és 110 millió eurós veszteségről számolt be az egész évre vonatkozóan, miután az utazási forgalom összeomlott. A repülőtér arra számít, hogy a működés 2023-ra visszatér a Covid előtti szintre.

Címlapkép: Getty Images