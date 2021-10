Új lakást vennél a Balatonon? Van ahol már drágább lenne, mint Budapesten

Annak ellenére, hogy látszólag gombaként nőnek ki a földből az új lakások, a keresletet, úgy tűnik, nem lehet kielégíteni. A budapesti újlakás-piacon nemrégiben elértük az egymillió forintos négyzetméterárat és vannak kerületek, ahol a 2 millió sem lenne túlzás. A főváros mellett vidéken is nagy a mocorgás, főleg a Balaton környékén: Veszprém és Somogy megyében az átlagos négyzetméterár már a budapestit is meghaladja - derül ki a legfrissebb Vidéki Lakáspiaci Riportból.

Nagyot tévednénk, ha azt hinnénk, hogy csak Budapesten szöktek az egekbe az újlakások árai. A Vidéki Lakáspiaci Riport szerint a vidéki piacon Győr-Moson-Sopron és Pest mellett Somogy megyét érdemes még kiemelni, ahol Veszprémmel karöltve

az új lakások átlagos négyzetméterára már az egymillió forintot is meghaladta.

A legdrágább települések kivétel nélkül a Balaton partján helyezkednek el. Siófokon az átlagos négyzetméterár 1,3 millió forint feletti, és majdnem 1000 lakás épül az értékesítés alatt álló társasházakban. A helyi újépítésű piac az épülő lakások számát és az árakat tekintve Budapest VI-VII. kerületével feleltethető meg.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mentén épülő projektek és átlagos áruk. Forrás: Eltinga

Siófok után a többi település a sorban (Zamárdi, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonföldvár, Fonyód) szintén Somogy megyében található. Összesen 9 projektben haladja meg az átlagos négyzetméterár az 1,4 millió Ft-ot, ezek közül 6 található ebben a megyében. A Balaton északi partján jóval kevesebb projekt épül jelenleg, és mindössze a Pelso Bay Apartments nagysága haladja meg a 100 lakást.

A magas négyzetméterárak kapcsán fontos hozzátenni, hogy a vásárlók ezeket csak olyan ingatlanokért hajlandók megfizetni, melyek csak pár lépésre vannak a vízparttól, esetleg saját partszakasszal rendelkeznek, a tótól távolodva természetesen csökkenni kezd a négyzetméterár - egy áprilisi elemzésünk szerint egyes településeken akár 500 ezer forint alatt is találhatunk magunknak új építésű lakást. Említett cikkünkben több településre is összeszedtük, hogy milyen árakra is kell számítanunk néhány nagyobb településen (az adatok áprilisi állapotokat mutatnak):

Új lakások kínálati ára a Balaton környékén település ár (ezer Ft/m2) Tihany 1000-1300 Zamárdi 930-1260 Balatonfüred 900-1400 Balatonakali 890-1180 Balatonalmádi 750-1200 Alsóörs 700-1600 Fonyód 620-760 Balatonszemes 580-1350 Balatonföldvár 570-950 Siófok 500-1500 Keszthely 480-1300 Balatonlelle 450-1500 Forrás: Ingatlan.com, Portfolio

A balatoni újlakás-piacon az elmúlt években a kereslet csak nőttön nőtt, a tavalyi pandémiás év pedig erre tett rá még egy lapáttal. "A járványügyi helyzet miatt a városi lakásokban ragadt emberek, családok szeretnék újra szabadnak érezni magukat, és ha van spórolt pénzük, akkor azt szívesen fordítják nyaralóvásárlásra, így a Balatonnál a szezonalitást felváltotta az egész éves kereslet" - mondta korábban Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki szerint ez a trend már tavaly nyáron elkezdődött, és azóta is megfigyelhető a piacon. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint a tavalyi és idei nyaraló-keresletben viszont nagy különbség, hogy míg tavaly a vásárlók inkább a magánnyaralók és önálló házak felé fordultak, addig idén az új építésű társasházi lakások voltak a legkeresettebbek a Balaton déli partján.

