Tíz év után nyit ki újra a salgótarjáni kavicsbánya

Tíz évnyi zárva tartás után újra megkezdi a termelést a salgótarjáni III. kavicsbánya - írja a telex . A város polgármestere szerint a bánya elsősorban a helyi építkezési beruházások igényeit fogja tudni kielégíteni miközben helyben a kavics ára is csökkenni fog.

Fekete Zsolt polgármester szerint a megyei jogú városok sorában az adóbevételt tekintve hátul kullogó Salgótarján szociális programját is segíti a bánya, azzal, hogy a kitermeléskor keletkező faanyag az önkormányzat tűzifaprogramjába kerül, így a rászorulóknak több forrásból biztosíthatják a fűtést. Emellett infrastrukturálisan is fejlődik a város: több útja stabil burkolatot kap és a beruházó cég saját költségén egy utat is épít a bányától közvetlenül a város jelenlegi ipari parkjához.

A polgármester elmondása szerint a bánya körülbelül 4-5 év alatt kitermeli a benne rejlő egymillió köbméter kavicsot, de a terület ezután sem veszti hasznát: részben még a megmaradt domb elhordásával a területen egy, a jelenleginél nagyobb ipari park létesülhet.

Nógrád megyeszékhelyén jelenleg 5000 forintba kerül egy köbméter sóder. A bányát újra beindító Search4good Kft. ügyvezetője, Dávid Máté szerint ez az új bányával helyben akár 3000 forintra is szelídülhet. Ahogy arra Fekete Zsolt is rámutatott, a sóder árának nagy részét a fuvarozási költségek teszik ki, a városba pedig eddig 80-130 kilométerről érkezett az építési alapanyag.

