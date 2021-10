Felpöröghet a német lakásépítés - és ennek mi ihatjuk meg a levét

A német választások szeptember 26-án lezajlottak, a koalíciós tárgyalások nagy erőkkel folynak. A legfrissebb hírek szerint a választáson legtöbb szavazatot kapó SPD a zöldekkel és a liberális FDP-vel alakíthat kormánykoalíciót. Az eljövendő német kormány gazdasági programja óriási hatással lehet hazánk gazdaságára is, ezen belül pedig kiemelt szektor lehet az építőipar, mely ha Németországban felpörög, az nagy elszívó hatást gyakorolhat a magyar munkaerőre és építési alapanyagokra. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) kölni Németországi Vállalkozási Tagozata most összefoglalta, hogy a koalícióra készülő pártok milyen programmal is állnak ki az építőipar, azon belül is a lakáspiac terén.