A főváros nem tudná befejezni a biodómot, átadnák az államnak a tulajdonjogot

Átadná a főváros az államnak a Biodóm telkének és épületének tulajdonjogát - adta hírül az MTI. A helyszínen tarott sajtótájékoztatón Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes és Szabó Roland, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója adott tájékoztatást a beruházás jelenlegi helyzetéről.

"Március óta nem reagál a kormány a fővárosnak arra az ajánlatára, hogy állami pénzből fejeződjön be a Biodóm építése, cserébe a fővárosi önkormányzat vállalná az épület betelepítését állatokkal és növényekkel, valamint az üzemeltetést is" - idézte fel a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón Budapest humán területekért felelős főpolgármester-helyettese.

Portfolio Property Awards 2021 Az év legfontosabb ingatlanpiaci eredményeit és teljesítményeit is díjazzuk a november 18-án megrendezésre kerülő Portfolio Property Awards 2021 díjátadó gálán. Kattints a további részletekért!

A telex beszámolója szerint Gy. Németh Erzsébet nem tudott pontos számot mondani arra, hogy mennyibe kerülhet a beruházás befejezése. Mint közölte, a legutóbbi, 2020-as felmérés 16,4 milliárd forintra becsülte a hátralevő építkezés költségeit, de azóta elszálltak az árak. Azt viszont elmondta, hogy a fővárosi önkormányzatnak biztosan nincs forrása a befejezéshez.

A fővárosi önkormányzat így azt az ajánlatot tette a kormánynak, hogy telekleválasztással kapjon önálló helyrajzi számot az ingatlan, amelyen a kormányzat fejezné be az eddig is állami forrásból és kezdeményezésre zajló beruházást - a Biodóm betelepítését és üzemeltetését viszont továbbra is a főváros vállalná.

A javaslat elfogadása esetén az önálló ingatlanná alakítás és ehhez kapcsolódóan az átadásra vonatkozó megállapodás előkészítése nagyjából tíz hónapot vesz igénybe - a Biodóm befejezésének csak ezután lehetne nekikezdeni.

Címlapkép: MTI / Máthé Zoltán