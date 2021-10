Az építőipari anyagár-robbanás ezt is elintézte: egyre több helyen győzedelmeskedik a digitalizáció a papír felett

"Egy multinacionális vállalat magyar felelősének a legfontosabb feladata, hogy a világpiaci újdonságok közül, a lehető leggyorsabban hozzuk haza azt a lehetőséget, amit a magyar ingatlanbefektetők számára fel tudunk ajánlani. Ez jelenleg a digitális adatvagyon létrehozása és támogatása" - nyilatkozta Reicher Péter, a Graphisoft SE régió igazgatója a 2021-es Property Investment Forumon. Az igazgató elmondta, hogy most arra helyezik a hangsúlyt, hogy az ingatlanfejlesztői igények már digitális formában legyenek megfogalmazva, kivédve ezáltal azt, hogy rengeteg információ elvesszen, amikor a tervezők a papíron megfogalmazott elvárásokat digitális formába emelik át. Kiemelte azt is, hogy mindenki megbizonyosodhatott arról Magyarországon is, hogy az építészek, illetve a mérnökök a felhőben együtt tudnak dolgozni, vagyis nincsenek idő-, vagy földrajzi korlátok az ingatlanfejlesztések során. A beruházók pedig rá lettek kényszerítve az elmúlt időszakban tapasztalt építőipari anyagárrobbanásból fakadóan, hogy használják az épületinformációs modellező szoftvert, illetve az ebben elérhető digitális adatbázis azon funkcióit, amelyek segítenek megállapítani, hogy pontosan mennyi anyagra, vagy munkaerőre van szükség.Címlapkép forrása: Getty Images