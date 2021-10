Északon a lakástípusonként eltérő adóztatásban, és 26 ezer megfizethető lakás felépítésében hisznek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Különböző lakástípusokra eltérő adóztatással, 26 ezer lakóegység építésével, Kelet-Dániát Németországgal összekötő vasúti és közúti gigaprojekttel és mesterséges szigeten kialakított szélenergia-infrastruktúrával készül Dánia az ingatlanpiaci, gazdasági és a globális kihívásokra. A dán gazdaság rendkívül jól vészelte át a járványt, melyben központi szerepet játszott a 2020-ban elért 10% körüli építési teljesítménynövekedés, és a következő években is mérsékelt növekedést várnak és tervezik az újabb építőipart is élénkítő programokat. Az Euroconstruct elemzése most a dán lakás-, és építési piac jövőbeli terveit mutatta be.