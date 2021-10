35 milliárd forintból épül meg végül a székesfehérvári sportcsarnok

Végül 35 milliárd forintból épülhet meg a Székesfehérvárra tervezett új multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok - derül ki az Európai Közbeszerzési Értesítőből. A korábbi hírek még 32 milliárd forintról szóltak, a végső összeg azonban végül ennél is magasabb lett.

Lezárult a székesfehérvári multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építésére kiírt közbeszerzési eljárás - derül ki az Európai Közbeszerzési Értesítőből. A 6000 fős Alba Aréna eredetileg a fehérvári hokicsapat otthona lesz, azonban koncertek és konferenciák megrendezésére is alkalmas lesz a létesítmény.

A korábbi hírekkel ellentétben az aréna végül nem 32, hanem 35 milliárd forintból épülhet meg.

A sportcsarnok megépítését már évek óta tervezik - az épület építési tervét először 2015-ben jelentették be. A kormány 2018-ban már ki is hirdette a kivitelezésre kiírt közbeszerzés nyertesét, a Market Építő Zrt.-t (továbbra is ők a kivitelezők), majd 2019-ben mégis inkább lefújta a beruházást, mert akkor még túl drágának ítélte meg az akkori 25 milliárd forintos költséget.

Tavaly májusában a kormány egy határozatban végül mégis jóvá hagyta a feltételes közbeszerzés kiírását, a gazdaságvédelmi akciótervre, valamint a Modern Városok Program keretében a kormány és Székesfehérvár önkormányzata közötti együttműködési megállapodásra hivatkozva.

"Ez nem csupán a város hokicsapatának jelent majd új otthont, hanem végre méltó rendezvényközpont, közösségi centrum is lesz Fehérváron" - írta korábban egy bejegyzésben Cser-Palkovics András, a város polgármestere, aki szerint a fehérváriak egy régi álma valósulhat meg ezzel. "Kiemelendő, hogy a csarnokkal együtt jelentős útépítési beruházás indul, az ipari parkot a Budai úttal összekötve, P+R parkolót kialakítva" - hangsúlyozta a polgármester.

