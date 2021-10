Újabb lépés a Csepeli közpark ügyében: megvan a vizes élőhely tervezője

Fürjes Balázs közösségi oldalán számolt be róla, hogy újabb lépéssel haladt előre a Csepel közpark építése. Létrejött a tervezési szerződés a csepeli speciális vizes élőhely kialakítására és a csapadékvíz természetes elvezetésére. A győztes cégnek többek között feladata lesz a víztisztító ökoszisztéma kialakítása és a vízgyűjtő területeken a csapadékvíz természetes elvezetésének kidolgozása.

Idén januárban jelentette Fürjes Balázs, hogy megkezdődött a főváros új közparkjának, a Csepeli közpark építésének előkészítése, a nyáron a BFK a lakosság véleményét is kikérte arról, hogy miként használnák az új parkot. Szeptemberben pedig beszámoltunk róla, hogy az s73 Tájépítész Stúdió lesz a tervező, akivel sikerült megállapodni:

Most Fürjes Balázs közösségi oldalán számolt be róla, hogy újabb lépéssel haladt előre a közpark építése:

Megkötöttük a tervezési szerződést a csepeli speciális vizes élőhely kialakítására és a csapadékvíz természetes elvezetésére.

Az Észak-Csepelen épülő, barnamezős, ma még építési törmelékkel, ottfelejtett autókkal és gumiabroncsokkal szennyezett városrészen egy több mint három Városmajornyi területű zöld park jöhet létre. A Csepeli közparkban egy olyan speciális vizes élőhelyet valósítanának meg, amely növényekkel átszőtt vízfelületként kanyarog majd észak-déli irányban a parkon végig.

Az újonnan megkötött szerződés alapján a Realiscon Kft. készíti a vizes élőhely és a csapadékvíz természetes elvezetésének terveit.

Forrás: Fürjes Balázs közösségi oldala

A speciális vizes élőhely lényege, hogy "a környező területek csapadéka nem egy hatalmas fém és betontartályba vagy záportározóba érkezik, és nem is a szokásos gyakorlat szerint közvetlenül folyik bele Budapest túlterhelt csatornarendszerébe, hanem egy természetes, növényekből álló vizenyős terület összegyűjti és helyben tartja a csapadékot. A párologtatás így javíthatja a városi klímát, nyaranta pedig csökkentheti a hőséget. Emellett természetes víztisztító rendszerként is működik. Mielőtt a felesleges csapadékot a Kis-Dunába engedi, természetes szűrőrétegként meg is tisztítja" - szerepel Fürjes Balázs közösségi oldalán.

A nyertes cégnek feladata lesz:

A speciális vizes élőhely teljes körű megtervezése, a víztisztító ökoszisztéma kialakításával és a tájépítészeti megjelenéssel együtt.

A Csepeli közpark és a szomszédos vízgyűjtő területeken a csapadékvíz természetes elvezetésének kidolgozása.

Megtervezni, hogy szárazság esetén a szükséges vízpótlás honnan és hogyan történjen, és hogy a nyári hőségben mekkora vízpótlás lesz szükséges.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs