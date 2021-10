Új csarnok érte el a teljes bérbeadottságot

Elérte a teljes bérbeadottságot az East Gate Business Parkban található, több mint kilencezer négyzetméter alapterületű D3 csarnoképület - közölte a WING sajtóközleményében. A spekulatív beruházás a termelői, gyártó, illetve összetettebb, speciális raktározási igényekkel rendelkező bérlők szükségleteit szolgálja ki.

Az East Gate ipari parkban jelenleg is számos nemzetközi nagyvállalat hazai vagy regionális központja található meg, a TOP50 legnagyobb magyar vállalatból öt cég is rendelkezik itt telephellyel. Az új csarnoképület teljes területét jelenleg két vállalat bérli. Itt rendezte be irodáját egy német, konyhai munkalapokat és hátlapokat gyártó cég, valamint Magyarország egyik legnagyobb, műszaki üzemeltetési, takarítási, kertészeti szolgáltatásokat végző facility management vállalata is.

„A növekvő hazai kiskereskedelmi forgalom új raktár- és logisztikai igényeket generált, amelyet az idei évben az ipari szegmensben bekövetkezett kifejezett növekedés jellemzett, és amely idén még jobban meghatározta a piacot, mint korábban. Erre a piaci helyzetre reagálva kezdtük meg East Gate PRO néven az East Gate Business Park bővítését is" - mondta Korda Zsófia a WING ipari fejlesztésekért felelős értékesítési igazgatója.

A WING 2021 júliusában bejelentett, East Gate PRO fejlesztése több mint húszezer négyzetméteres első két csarnoképületének átadására várhatóan 2022 második felében kerül majd sor, ezt követően a tervek szerint további négy csarnok épül még a területen. Az építkezést az UniCredit Bank finanszírozza.

Címlapkép: Wing