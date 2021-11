Így alakítja át az ingatlanpiacot a fenntarthatóság: konkrét lépéseken keresztül mutatjuk be a folyamatot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A logisztikai ingatlanok piaca mostanában főként az e-kereskedelem kapcsán kerül a középpontba, ugyanakkor van egy másik fontos terület is, ami az ingatlanpiac egészén belül ezt a szektort is érinti, ez pedig a fenntarthatóság. A fenntarthatóság és az energiahatékonyság kulcsfontosságú paraméterek a kereskedelmi ingatlanok fejlesztésében, de a vállalatok működését is egyre inkább meghatározzák. Az alábbiakban egy olyan cég példáján keresztül mutatjuk be a kérdést, aki már most számos ilyen irányú kezdeményezést indított el.