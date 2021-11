Közel 500 bérlakást dobna piacra a pesti fejlesztő

Kiadási céllal bővíti tovább Ha11er lakóparkját az Alfa Group - írja a Property Forum . Nyugat-Európában már bevett gyakorlat, hogy a fejlesztő kifejezetten kiadási céllal (és nem eladásival) építsen lakásokat, Magyarországon viszont még nem igen terjedt el a gyakorlat. Ezen változtatna most az Alfa Group XI. kerületi lakóparkjuk további két ütemmel való kibővítésével.

A Colliers egy friss jelentése szerint Magyarországon a piaci alapú bérlakásszektor (kiadási céllal fejlesztett lakások) állománya jelenleg mindössze 250 darab, ami messze elmarad Lengyelországtól (4500 lakás) vagy Csehországtól (57 000 lakás), a helyzet azonban minden bizonnyal változni fog és a közeljövőben növekedésnek indul az állomány. A növekvő lakásárak, gazdasági és társadalmi változások, valamint a befektetők egyre nagyobb érdeklődése mind olyan tényezők, amik a fejlesztőket arra ösztönzik, hogy ne csak eladásra, hanem kiadásra is építsenek lakásokat. Ha másért nem is, a hozamokért biztosan, hiszen a tranzakciós adatok alapján a piaci alapú bérlakásszektor átlagos hozama 4.5-5.5% között van a kelet-közép-európai régióban.

Ebbe a szektorba tervez beszállni az hazai ingatlanfejlesztő, az Alfa Group is a Ha11er nevezetű projektjével, melynél a cég maga vállalja az épületüzemeltetési feladatokat is. A beruházás a IX. kerületi Mester és Haller utca kereszteződésénél épül, aminek az első üteme 2022-ben lehet kész, 262 lakás és 184 parkolóhely átadásával.

A fejlesztés második ütemében további 258 lakás készül el a tervek szerint 2023-ban, az utolsó, harmadik ütemben pedig 220 lakást fog hozzáadni az eddigiekhez, előreláthatólag 2025-ben.

A projekt keretei közt a lakások mellett kiskereskedelmi egységek is épülnek.

"Véleményem szerint a lakásárak drámai emelkedésének köszönhetően az emberek, elsősorban a fiatalok kezdenek rájönni, hogy bizonyos esetekben pénzügyileg sokkal jobb döntés lehet lakást bérelni, mint venni - már csak a magasabb flexibilitása miatt is, ha esetleg valakinek el kellene költöznie. Most hogy a piaci alapú bérlakásszektorban is aktívak vagyunk látjuk, hogy itt sokkal kevésbé telített a kínálati oldal, mint az eladásra épített lakások piacán" - mondta Ohad Epschtein, az Alfa Group International ügyvezető partnere.

A fejlesztési tevékenységének finanszírozására a cég még augusztusban jelentette be, hogy 10 milliárd forintos értékű zöld-kötvényt fognak kibocsátani. A vállalat 2016-ban döntött úgy, hogy eszközeiket tovább diverzifikálják a városi logisztikai és lakossági szektor felé. A fejlesztések nagy részét értékesítési céllal fejezik be.

