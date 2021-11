Ezek ma az ország legnagyobb kavics- és homokbányászati cégei

Nemsokára elkezdheti a kavics és homok kibányászását Kiskunlacháza környékén, 303 hektáron a Kvarchomok Kft. Az elsőre nagyon nagynak tűnő alapterület kapcsán azt jártuk körül, hogy a hazai piacon, a többi szereplőhöz képest mekkorának számít ez a terület, valamint azt is megnéztük, hogy a jelentős áremelkedéssel párhuzamosan milyen nyereség mellett működtek az elmúlt években Magyarországon a legismertebb bányászattal foglalkozó cégek.

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk korábban, az idei év elejétől meredeken emelkedett világszerte, így Magyarországon is az építőipari alapanyagok és építőanyagok ára. A napi szintű drágulás megfékezésére a kormány különböző intézkedéseket hozott, melynek során exportregisztrációt vezetett be és ösztönözte a gyártókat, hogy belföldön értékesítsék termékeiket.

Ebben a környezetben érkezett a hír, hogy zártkörű tenderen értékesítették az ország egyik legnagyobb, 303 hektáros területen fekvő kavics- és homokbányájának kitermelési jogát, amit a Bayer Construct cégcsoporthoz tartozó Kvarchomok Kft. nyert el. Első olvasatra valóban hatalmasnak tűnik mind a terület, mind az üzlet nagysága, azonban érdemes megnézni, hogy hol áll a cég a többi piaci szereplőhöz képest. A társaság a meglévő 192 hektáros bányászati területéhez most elnyert 303 hektárral összesen majd 492 hektáron termelhet ki kavicsot és homokot.

Íme a legnagyobbak

A legnagyobb szereplő ma a hazai piacon az éves nettó 15 milliárd forintos árbevételű Lasselsberger Hungária Kft., amelynek tulajdonosa a Lasselsberger Holding Internationale Gmbh (Pöchlarn) osztrák társaság. Ehhez a cégcsoporthoz kilenc bánya tartozik, Nyékládháza, Kiskunlacháza, Taksony, Tatabánya, Pusztamiske és Püspökmolnári telephellyel, Budapest központtal. A bányáik összterülete 2705 hektár, de a Lasselsberger Hungária Kft. érdekeltségi körébe tartozó cégeknek a honlapja szerint érvényes ásványinyersanyag-kutatási engedélye van további 2548 hektárra.

A következő bányaóriás az éves nettó 7,7 milliárd forintos árbevételű KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft., amely a STRABAG konszern magyarországi kő- és kavicsbányáit fogja össze. Honlapja szerint hét bányával rendelkezik, ahol összesen 1567 hektáron végez kitermelést.

Nem sokkal marad el a Köka mögött a Duna-Dráva Cement Kft., a piac szintén meghatározó építőanyag-gyártója. A vállalat két, németországi székhelyű építőanyag-ipari társaság, a HeidelbergCement Group és a SCHWENK Zement KG 50-50 százalékos tulajdonában van. Közel 700 alkalmazottat foglalkoztat és éves konszolidált árbevétele 2020-ban meghaladta a 82 milliárd forintot.

Az említettekhez képest a Kvarchomok Kft. egyelőre valóban sokkal kisebb területtel rendelkezik.

Mekkora a profit?

Az áremelkedés kapcsán azt is megnéztük, hogy vajon az áremelkedés hátterében mennyiben játszik szerepet a világpiaci árak emelkedése és mennyiben a cégek profitjának emelkedése. Mi az a nyereségszint, ami már kiugróan magasnak számít és aminek akár állami eszközökkel is, de megálljt kell parancsolni? Furcsa lehet sokaknak, hogy miért nem egyszerűen csak úgy működik a rendszer, hogy minden annyit ér, amennyit hajlandóak adni érte, és hagyjuk a piacot önmagát szabályozni. Nyilván tankönyvi piacgazdaság nem nagyon létezik sehol, mindenhol vannak torzító tényezők, ahogy itt is számtalan, így kinek a saját vérmérséklete alapján lehet véleménye és álláspontja az aktuális piaci trendekről.

Nézzük, milyen EBITDA margin, vagyis nyereségességi adatokat produkáltak az itt tevékenykedő egyes cégek! Elöljáróban annyit érdemes elmondani, hogy piaci standardok alapján a 10% körüli eredmény már üzleti értelemben jónak mondható,

a 30-40-50%-os adatok általában nagyon magas hozzáadott értékkel működő cégeknél jelennek meg,

de természetesen a magas nyereség mindenkinek a célja és vágya, így nem csoda, ha egy cég erre törekszik és a piaci lehetőségeket kihasználva ezt igyekszik is elérni. Az ismertebb építőipari vállalkozások esetében a következő EBITDA margin-ok jöttek ki az elmúlt években:

Aktuális év EBITDA margin-ok néhány építőipari vállalkozásnál 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2019 közötti átlag Duna-Dráva Cement Kft. 19,1% 20,2% 19,8% 20,9% 25,9% 27,1% 21,2% LAFARGE Cement Kft. 15,9% 21,0% 15,9% 19,2% 24,6% 27,1% 19,3% CRH Magyarország Kft. negatív EBITDA negatív EBITDA 4,3% 7,4% 7,0% 7,2% 6,2% Lasselsberger Hungária Kft. 15,3% 16,1% 24,2% 36,9% 46,5% 44,5% 27,8% Nyéki Kavics Kft. 21,5% 6,9% negatív EBITDA 20,4% 16,2% 24,0% 16,3% Méhes Építőipari Kft. 10,6% 13,2% 13,4% 27,6% 32,0% 27,3% 19,4% KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. 26,1% 24,9% 28,2% 33,4% 28,0% 31,7% 28,1% Rockwool Hungary Kft. 11,9% 13,3% 7,9% 13,4% 11,3% 9,5% 11,60% Masterplast Nyrt. 6,0% 5,7% 5,7% 6,2% 6,8% 8,8% 6,1% Market Építő Zrt. 1,3% 2,8% 5,9% 5,3% 4,2% 10,6% 3,9% KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 2,9% 2,7% 2,0% 3,5% 2,9% 2,9% 2,8% Forrás: E-beszámoló, Portfolio

Ebben a listában a nemrég alapított Kvarchomok Kft. egyelőre nem szerepel, de a következő években érdemes lesz az ő EBITDA-jukat is összehasonlítani a piac többi szereplőjével.

