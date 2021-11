Ezekben az országrészekben nőttek legjobban a lakásárak a járvány kezdete óta

A tegnapi KSH lakásárindexet követően az MNB is kiadta 2021 második negyedéves lakásárindexét. Ez alapján a KSH-hoz képest valamivel nagyobb, negyedéves alapon 3,1, éves szinten 13,3 százalékos volt az országos áremelkedés. Bár az adatok még itt is előzetesek, egyelőre úgy tűnik, hogy ha mérsékeltebb ütemben is, de tovább folytatódik az áremelkedés a hazai ingatlanpiacon.