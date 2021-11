Új egyetemi campus épül a pesti belvárosban - Kiderült, ki lesz a tervező

Új egyetemi campus épül fel 2026-ra a pesti belvárosban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa - osztotta meg Fürjes Balázs , Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, közösségi oldalán . A projekt első lépésében tervpályázatot hirdettek, melynek eredményeként Tima Zoltán és Kruppa Gábor, a KÖZTI és a Hamburg C. vezető tervezői készíthetik el közösen az új campus részletes terveit.

"Új egyetemi campus épül fel 2026-ra a pesti belvárosban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa. Első lépésben nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdettünk, amelynek zsűrijében helyet kapott az Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara delegáltjai mellett Budapest Főváros és Józsefváros főépítésze is. Izgalmas viták után egyhangú szakmai döntés született. Az új campus a Bölcsészet- és Társadalomtudományi és részben az Információs, Technológiai és Bionikai Kar otthona is lesz. A pályázat győztese: Tima Zoltán és Kruppa Gábor, a KÖZTI és a Hamburg C. vezető tervezői. Ők készíthetik el közösen az új campus részletes terveit." - mondta el az államtitkár.

A Pázmány campusfejlesztése egy összetett feladat: egyetemépítés, műemléki felújítás és városfejlesztés is egyben, melynek eredményeként közel 4000 pázmányos hallgató és közel 500 oktató kap új otthont a Palotanegyedben, a Múzeum utca – Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca – Szentkirályi utca által határolt városnegyedben. Az új campussal az egyetem széttagoltsága is csökken, így nem kell majd a diákoknak és oktatóknak annyit ingázni.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs Facebook oldala