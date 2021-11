Robotika, automatizálás és vegyszer nélküli, környezetkímélő takarítás - Mit hoz a jövő az épületüzemeltetésben?

A home office térhódítása alapvető változásokat hozott az irodaépületek életében. A dolgozók visszacsábítása a legtöbb cég számára kihívást jelent. Ma már alapelvárás a magas szintű IT lefedettség és megjelent a kényelem és a relaxációt szolgáló megoldások iránti igény is. Szolgáltatói oldalon előtérbe kerül a robotika és az automatizálás, aminek megjelenése sokkal inkább a munkaerő-hiánynak és nem a pandémiának köszönhető. Az idei utolsó negyedévi létesítménygazdálkodási hangulatindex kifejezetten jó értéken zárt (53,06), a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége a következő évet – a kihívások ellenére is – pozitívan látja és a piac további növekedését várja.

Nem meglepetés, hogy a covid a létesítménygazdálkodási szektort is megrengette és változásokat idézett elő, különösen az irodaépületek piacán. A home office jelentősen átalakította az igényeket, mi több az irodák kialakítása során az otthon kényelmével való versengés is tapasztalható.

A jövőt illetően viszont már nem a covid a legnagyobb kérdés, hanem a személyi és képzettségi szinten is fellépő munkaerőhiány.

A képzett karbantartókat, menedzsereket magas fizetésekkel csábítja az építőipar. Kicsit szélesebb körben vizsgálva a létesítménygazdálkodási piacot, más változásokra is érdemes odafigyelni. Az 5% feletti várható gazdasági növekedés a megrendelésállomány emelkedésével jár. A felpörgő építőipar egyszerre hoz plusz bevételt és a munkaerő elszippantásával bérnyomást. A 20%-os minimálbér emelkedés - a járulékcsökkenés ellenére is - kétszámjegyű bérinflációt eredményez. A villamos- és gázenergia árának 2-3-szoros növekedése az épületek költségszintjének emelkedését okozza. Végül azt is feltétlenül meg kell említeni, hogy az alapanyagárak drasztikus emelkedése a létesítménygazdálkodók által felhasznált eszközök, anyagok, alkatrészek árát is megemeli. A nagy kérdés, hogy ilyen turbulens piaci környezetben az év végi ártárgyalásokon milyen díjnövekedést tudnak elérni az üzemeltetési szakemberek.

„A pandémia komoly feladatokat adott a létesítménygazdálkodóknak, akik hősiesen és nagy hatásfokkal vették az akadályt, de a járványnak egyrészt még nincs vége, másrészt a hatására elindult folyamatok folyamatos kihívásokat teremtenek. Ehhez adódik a munkaerőhiány, a pandémia kényszere alatt bevezetett távmunka biztosítása, a fenntarthatósági nemzeti klímacélok elérésében vállalt szerep és ezzel összefüggésben a robotika és automatizálás felgyorsított implementációja” – összegezte a 2021-es év tapasztalatait Schmidt József, a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemetetési Szolgáltatók Országos Szövetségének (LEO FM) elnöke.

A kényelem és környezettudatosság térhódítás

Míg a tavalyi év arról szólt, hogy a cégek hogyan álljanak át az otthoni munkavégzésre (ahol ez egyáltalán lehetséges volt), addig az idei év az irodai közegbe való visszatérésről szól. De hogyan tudunk olyan irodát kínálni, ami többet tud, vagy legalább olyan kényelmet biztosít a munkavállalónak, mint a home office? Ez az idei év egyik központi kérdése, amire a cégek a lehetőségeikhez mérten reagáltak is. Felértékelődött a zöld környezet, a kertek, teraszok és a relaxációs terek és helyben végezhető sportolási lehetőségek iránti igény is. A magas szintű IT szolgáltatások alapelvárássá váltak, hiszen az otthoni munkavégzés kialakításának ez volt az egyik alapfeltétele. Ugyanilyen alapvetés a magas szintű fertőtlenítési rutin kiépítése, ami viszont újdonság az a vegyszer nélküli, környezetkímélő takarítási technológiák iránti igény megjelenése.

Innovatív megoldások – a robotika előretörése

Könnyű lenne azt gondolni, hogy a robotika és az automatizált folyamatok iránti igény az iparág fejlődésének eredménye, a valóság ennél sötétebb. A technológiai újításokat ugyanis éppen a munkaerő-hiány keltette életre, ami már a covid megjelenése előtt is a szektor egyik fő problémája volt. Ma már egyre több szolgáltató használ robotikát, sőt van olyan cég is, aki saját fejlesztésű robotokat alkalmaz. A robotok, például az automatikus súrológépek és porszívók különösen jó megoldást jelenthetnek a nagy létesítmények takarítására, mivel gyorsabban dolgoznak, és beprogramozhatók úgy, hogy éjszaka is működjenek, amikor az épület üres. A takarítórobotok a személyzet takarítási idejét is csökkenthetik, és csökkenthetik az épületbe be- és kijáró emberek számát, ami a mai üzleti környezetben értékes lehet.

Végül ki kell emelni, hogy a 2021 utolsó negyedévi létesítménygazdálkodási hangulatindex értéke erős optimizmust mutat, értéke: 53,06. Az FM vállalatvezetők bizakodnak, egyrészt a covid indukálta szigorítások, zárások elmaradása, másrészt a gazdasági növekedés miatt.

Címlapkép forrása: LEO