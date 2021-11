Kilenc ingatlan került az Indotek tulajdonába

Több portál is megírta korábban, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) még júniusban értékesített egy 14,6 milliárd forintos ingatlancsomagot, most azonban a Magyar Nemzet a nyertes nevét is közzétette. Az árverési tétel nyertese az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt.-hez tartozó ReoCo Value Added Ingatlanalap lett.