A fenntartható jövőbe faházakon át vezet az út!

Portfolio 2021. december 01. 06:30

Az ingatlanszakma és az építőipar felelőssége a klímaváltozásban és a globális károsanyag-kibocsátásában tagadhatatlan, hiába mutagunk sokszor inkább mégis a légi közlekedésre vagy akár a húsfogyasztásra. Épületeink ugyanis a globális kibocsátás 40%-áért felelnek, amiben olyan tényezők játszanak szerepet, mint a beton gyártása, alapanyagok szállítása vagy később az üzemeltetés során fellépő szennyezés. Az alapanyaggyártás és szállítás során fellépő klíma-terhelést egyesek az épületek újrahasznosításával orvosolnál, miközben alternatív alapanyagok felé is lehet fordulni: ilyen például a fa is, amiből ma már nem csak kerti házikót vagy lombházakat lehet építeni, hanem 20 emeletes kulturális központokat vagy akár egyetemeket is.