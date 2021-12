Ennyibe kerül ma álmaid irodájának kialakítása

Az elmúlt másfél évben a korábban hagyományos munkavégzési gyakorlatok teljesen felborultak és beléptünk egy új világrendbe: a home office és a hibrid munka világába. A járványhullámok lezárásait ugyan átmenetileg magunk mögött hagytuk és ennek megfelelően sokan vissza is tértek az irodákba, de ahogy azt több szakmabeli is elmondta, a rugalmas munkavégzés még nagyon sokáig velünk marad. Az irodai világban a munkáltatóknak ennek kapcsán nem csak az otthoni és irodai munka közötti egyensúly megtalálására kell figyelniük, hanem az irodák kialakítását is a megváltozott igényekhez kell igazítani. Hogy hogyan hat ez az elrendezésre, és hogy milyen költségekkel is kell egy cégnek számolnia a kivitelezés során, abban a CBRE idei Fit-out Guide-ja nyújt segítséget.