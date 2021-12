Kapkodtak az üres raktárak után novemberben: óriási területeket bérlenek a cégek

Portfolio 2021. december 01. 07:45

Az irodapiacon és a logisztikai szegmensben is jöttek létre új bérleti tranzakciók novemberben, de leginkább a raktárak után volt nagy az érdeklődés. Több mint 83 ezer négyzetméternyi logisztikai ingatlanban bérlet területről számolhatunk be az elmúlt hónapból, ezek között volt a Teqball Kft. üzletkötése a CTPark Budapest Westben, a Bútor1 és a Karzol-Trans bérleti megállapodása a HelloParks Maglód első ütemébe, valamint hatalmas előbérlet jött létre a Boxy Logisztika Zrt. és a VGP között az Aerozone Parkban. Az irodapiacon a CPI Balance Loft irodaháza köszönthetett új bérlőt. . Bár októberben nem jelentettek be nagyobb területekre szóló megállapodásokat a cégek, a novemberi hónap már eseménydúsabban telt, amit össze is foglalunk.