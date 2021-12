Fontos minősítést szerzett a HelloParks új épülete

Hazánkban elsőként a HelloParks Maglód első üteme kapta meg a BREEAM New Construction Design Stage tanúsítvány Excellent szintű minősítését az ipari ingatlan kategóriában. Ezzel a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks lett az első olyan ipari és logisztikai ingatlanfejlesztő Magyarországon, amely már a tervezési fázistól kezdve a legösszetettebb fenntarthatósági és környezetvédelmi kritériumok szerint építi fel létesítményét.

A HelloParks 2020-ban lépett be az ipari és logisztikai ágazatba és az indulás óta eltelt alig több mint egy év alatt három nagyszabású fejlesztésbe kezdett a budapesti agglomerációban: Fóton, Maglódon, illetve Pátyon.

A cég 6 hónap alatt építette fel a HelloParks Maglód első ütemét. Az elkészült 46 000 négyzetméteres csarnokba már be is költözhettek az első nagy bérlők, novemberben pedig befejeződött az épület első fázisának (Design Stage) BREEAM minősítése is, melynek során az épület Magyarországon elsőként megszerezte az Excellent, vagyis kiváló minősítést a New Construction kategóriában.

Címlapkép forrása: HelloParks