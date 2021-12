Új multifunkciós sportcsarnokot adtak át Magyarországon

Átadták az 5000 fő befogadására képes, multifunkcionális Kanizsa Arénát Nagykanizsán. A központ az akadálymentes kialakítás és a fenntarthatóság jegyében épült fel és két keresztirányú kézilabdapálya is helyet kaphatott benne.

Átgondolt városfejlesztési és rehabilitációs koncepció eredményeként a korábbi laktanya helyén, a Modern Városok Program keretében épült fel a nagykanizsai sportcsarnok, a Kanizsa Aréna. A csarnok ötezer ember befogadására alkalmas: a fix és mobil lelátók háromezer fő számára biztosítanak helyet, emellett a küzdőtéren még kétezer hely nyílik meg a látogatók előtt. Az aréna összesen 15 milliárd forintból épült fel.

Az épület környezete is megújul, összesen 32 ezer négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki.

Egyfelől létrejön egy több száz ember egyidejű befogadására alkalmas kültéri rendezvénytér, valamint egy zöld pihenőpark is. A földfelszínen elhelyezett parkolóban akadálymentesített és elektromos töltésre alkalmas parkolóhelyeket is létesítettek.

A Paulinyi&Partners tervezésében és a ZÁÉV Zrt. kivitelezésében megvalósult Kanizsa Aréna a sportesemények mellett nemzetközi kulturális és közösségi rendezvényeknek, vásároknak, koncerteknek és fesztiváloknak is helyet ad majd; a sportegyesületek edzéseit, valamint az iskolai és közösségi sportrendezvények megtartását is biztosítja.

Az épület belső funkcionalitása külső megjelenésében is visszatükröződik. A küzdőtér és a lelátók egy belső zárt magot alkotnak, mely az épület tetején kívülről is láthatóan kiemelkedik, ez a négyzet alakú egység, pixel, a tervezés folyamatában következetesen érvényesül. A zárt magot három oldalról körbeölelő belső közlekedők és az előcsarnok, a főhomlokzatok teljes felületén szintmagas üvegtáblákból épített függönyfalnak köszönhetően, kívülről is látványosak.

A Paulinyi&Partners tervezői törekedtek az épület tereinek tagolhatóságára, így egy időben többféle sportág művelői is helyet kaphatnak a csarnokban. Kiemelt figyelem irányult az akadálymentesítésre is: a parasportolók, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók akadálymentesített öltözőket, mosdókat, bútorokat és páholyt vehetnek igénybe a közösségi és a versenysportolói területeken egyaránt. A létesítményben külön bemelegítő terem épült a verseny- és közösségi sportolók számára.

További öt edzőterem áll rendelkezésre a küzdősportot űzők számára, és tükörrel felszerelt edzőtermet is kialakítottak. A küzdőtér harmadolható, így egyszerre három kosárlabdapályán lehet majd edzeni vagy testnevelés órát tartani. Az épületben dopping ellenőrző állomás, valamint egy állandó üzemelésű büfé is helyet kapott.

A fenntarthatósági szempontok az épület szerkezeti felépítésének kialakításában is megjelentek. A tervezők előregyártott szerkezeti elemek alkalmazására törekedtek. Magyarországon először itt alkalmaztak „RejHtett” acélgerendás síklemez födémet, valamint alakoptimalizált X rácsozású főtartót, amely a költséghatékony térlefedést és a kézilabdapályák keresztirányú elhelyezését tette lehetővé. Ezek a megoldások lehetővé teszik, hogy a szerkezetépítés CO2 lábnyoma rendkívül kedvező legyen 0,42 t/ m2 (összehasonlításként: a müncheni Allianz Aréna esetében ez több mint 1t/m2).

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György