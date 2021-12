Mutatjuk, mennyivel lett drágább három hónap alatt egy budapesti új lakás

A legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport felmérése alapján már beszámoltunk az új lakások átlagáráról , valamint a kerületi átlagokról is. Most jöjjön egy összehasonlítás arról, hogy mennyit változtak három hónap alatt az új lakások árai. Az átárazások mögött nem csak a profitszerzés, hanem több tényező is állhat, a végeredményt tekintve viszont az biztos, hogy: 2021 őszén az értékesítés alatt álló budapesti új lakások zömének milliókkal magasabb lett az ára, a nyárihoz képest.