Csúcssebesség szárnyak nélkül: íme a világ leggyorsabb vonatai

Miért mondják a rövidebb repülőutak valós kiváltójának a vonatot? Leginkább azért, mert nem minden vonatra igaz, hogy 40-es tempóval, szerencsésebb esetben légkondi, vagy éppen fűtés mellett döcög városról városra, a tervezett kétórás menetidejéhez minden megállónál csak 5 perc késést összeszedve, hogy aztán a végére pont másfélszer annyi időt tölthessenek rajta az utasok, gyakran végig állva a teljes utat helyhiány miatt. Vannak bizony olyan vonatok is, amik pár óra alatt nem 100-150 kilométert, hanem 1000 kilométert tudnak megtenni, köszönhetően az elképesztő infrastruktúrának és sebességnek. A jó hír pedig, hogy mindezért már nem kell Ázsiáig menni, Európában is szép számmal vannak csúcssebességű, és nem mellesleg a repülőknél jóval kevesebb környezeti terheléssel közlekedő vonatok. A 10 leggyorsabb vonatot mutatja be a CNN Travel cikke.